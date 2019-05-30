Genç savunma oyuncusu hakkında kısa bir açıklama da yapan Hitzlsperger, “Ozan’ın burnu kırıldı ve şu an tedavi için Türkiye’de bulunuyor. Ozan çok yetenekli bir oyuncu. Onu takımda tutmak çok zor olacak” şeklinde konuştu.