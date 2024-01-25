Öz güven eksikliğiyle başa çıkmak: Kendinize olan inancınızı artıracak 7 çözüm

BAŞARILARI KÜÇÜMSEMEK

Kendine güveni olmayan insanlar genellikle başarılarını küçümseme veya bu başarıların sadece şanstan kaynaklandığını düşünme eğilimindedirler ve bu durum, kendilerine olan inançlarını zayıflatarak öz güvenlerini etkiler. Bu durumdan kurtulmak için ne kadar küçük olursa olsun, özverinizi kutlayabilirsiniz.