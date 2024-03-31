Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti;

"Bugün Türkiye’nin her yerinde yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun sıkıntının olmadığı sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden sonuç ne ise vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir.

Bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyorum. Bugün ailemizle eşim ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Bu hakkın sandığa atıldığı an itibarıyla korunması da şarttır. Elbette bunun korunması bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye’de bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır.

Ülkemizde oy kullanma biçiminin oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde yıllarda hep birlikte yaşarız. Bugün biraz da benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı bütün çalışma arkadaşlarımı bütün mesai arkadaşlarımı, siyasi arkadaşlarımı en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı bir süreci İstanbul’umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan asla siyasi unsurları önüne koymadan partizanlığı önüne koymadan bireylerin eşitliği insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birini kırdıysam üzdüysem bu koca şehirde elbette af dilerim."