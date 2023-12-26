Gwyneth Paltrow ailesiyle tatilde
Oyunculuğa ara veren Gwyneth Paltrow, günlerini bol bol tatil yaparak geçiriyor. Paltrow, son olarak ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Meksika'da tatil yaparken görüntülendi
- 1
2020'de 'The Politician' adlı dizide rol aldıktan sonra oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıklayan Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow, günlerini bol bol tatil yaparak geçiriyor. Paltrow, son olarak Meksika'nın Puerto Vallarta kentinde objektiflere yansıdı.
- 2
Gwyneth Paltrow, ilk eşinden dünyaya gelen çocukları Moses ve Apple Martin ve ikinci eşi Brad Falchuk ile birlikte aile tatilinde görüntülendi.
- 3
Gwyneth Paltrow'un aile tatiline kalabalık bir arkadaş grubu da eşlik etti.
-
- 4
"BENİ OYUNCULUĞA O DÖNDÜREBİLİR"
Gwyneth Paltrow, "İşim nedeniyle şu anda oyunculuk yapmam çok zor ama sanırım Robert Downey Jr., beni her zaman geri döndürebilir" demişti.
- 5
Gwyneth Paltrow, "Ölmeden önce anneme bir oyun sahneleyeceğime dair söz verdim. Bu sözümü bir noktada tutmam lazım" açıklamasında bulunmuştu.
- 6
Gwyneth Paltrow, 27 Eylül 1972'de Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Yapımcı - yönetmen Bruce Paltrow ve oyuncu Blythe Danner'in kızı olan Gwyneth Paltrow, kendisi gibi oyuncu olan Katherine Moennig'in kuzeni.
-
- 7
Gwyneth Paltrow, 1991'de 'Shout' isimli filmle oyunculuk kariyerine başladı. Aynı yıl Steven Spielberg’in, 'Kanca' adlı filminde Genç Wendy'yi canlandırdı ve bu rolüyle ismini duyurmayı başardı.
- 8
Dennis Quaid, Meg Ryan ve James Caan ile birlikte oynadığı 'Flesh and Bone' (1993) adlı filmle yıldızı parlayan Gwyneth Paltrow, daha sonra 'Malice' (1993), 'Jefferson in Paris', 'Yedi' (1995) ve 'Emma'da (1996) rol aldı.
1998 yılında 'Aşık Shakespeare'deki rolüyle, "En İyi Kadın Oyuncu" dalında "Altın Küre" ve "Oscar" adlı ödülleri kazandı.
- 9
Gwyneth Paltrow, 1996'da Brad Pitt ile nişanlandı. Ne var ki nişan, şiddetli geçimsizlik ve güven sorunu nedeniyle 1998'de bozuldu. Daha sonra Ben Affleck ile birlikte olan Paltrow, bu ilişkisine de son verdi.
-
- 10
5 Aralık 2003'te Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile gizlice evlenen Gwyneth Paltrow, 14 Mayıs 2004'te ilk çocuğu Apple Blythe Alison Martin'i Londra'da dünyaya getirdi.
- 11
2005 Aralık'ta annesi, Gwyneth Paltrow'un ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
- 12
8 Nisan 2006'da Chris Martin'den ikinci çocuğu, Moses Bruce Anthony Martin'i New York'ta dünyaya getiren Gwyneth Paltrow, 2016'da boşandı.
-
- 13
Gwyneth Paltrow, 2018'de senarist - yönetmen - yapımcı Brad Falchuk ile evlendi.