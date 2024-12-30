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        Haberler Magazin Oyuncu Safa Sarı baba oldu - Magazin haberleri

        Safa Sarı baba oldu

        Ünlü oyuncu Safa Sarı, ilk kez babalık heyecanı yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:07 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:30
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          'Çok Güzel Hareketler 2'nin yanı sıra, 'Küçük Esnaf', 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Bayi Toplantısı' gibi filmlerde de rol alan Safa Sarı, 2022'de Kübra Yıldırım ile evlenmişti.

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          Oyunculuğu kadar taklit yeteneğiyle de bilinen oyuncu, baba olduğunu duyurdu.

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          Safa Sarı, "2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoşgeldin kızımız Dolunay" dedi.

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          Oyuncu, baba olacağını eylül ayında şu sözlerle açıklamıştı: Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu, birkaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz.

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