Safa Sarı baba oldu
Ünlü oyuncu Safa Sarı, ilk kez babalık heyecanı yaşadı
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'Çok Güzel Hareketler 2'nin yanı sıra, 'Küçük Esnaf', 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Bayi Toplantısı' gibi filmlerde de rol alan Safa Sarı, 2022'de Kübra Yıldırım ile evlenmişti.
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Oyunculuğu kadar taklit yeteneğiyle de bilinen oyuncu, baba olduğunu duyurdu.
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Safa Sarı, "2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoşgeldin kızımız Dolunay" dedi.
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Oyuncu, baba olacağını eylül ayında şu sözlerle açıklamıştı: Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu, birkaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz.