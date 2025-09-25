Habertürk
        Oyuncu Matthew McConaughey: Mutlu evliliğin sırrı küçük yatak - magazin haberleri

        Matthew McConaughey: Mutlu evliliğin sırrı küçük yatak

        Ünlü oyuncu Matthew McConaughey, Camila Alves ile 2006'dan bu yana süren mutlu birlikteliğinin sırrını verirken, "Yatakları küçültün" tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 16:15 Güncelleme: 25.09.2025 - 16:23
        "Mutlu evliliğin sırrı küçük yatak"
        Matthew McConaughey, yatak odası mobilyalarında yaptığı küçük değişikliklerin Camila Alves ile evliliği için iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, yeni röportajında, daha iyi bir evlilik için 'kral boy' yataklarda uyuyan çiftlerin yataklarını küçültmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

        McConaughey, bir arkadaşının evini ziyaret ettiğinde, arkadaşının tüm çocuklarının devasa bir çift kişilik yatağa doluştuğunu anlattı. “Eşi bir tarafta, kocası diğer tarafta yatıyor ve aralarında da üç çocukları var. Bu çok güzel bir duygu ama çocuklar büyüyor ve artık yatağa sığamıyorlar” diyen McConaughey, eşi Camilla Alves'le yatakta çok yakın olmak istediğini saklamadı.

        "Bir sabah uyanıyorum. Karşıya bakıyorum ve Camilla bir futbol sahası kadar uzakta" diyen oyuncu, "Gece yatmaya gidiyorum, karıma sarılmak istiyorum… Ve karım ta nerelerde!” diyen oyuncu, bu durum üzerine uyku alanlarını küçültmeye karar verdiklerini söyledi. McConaughey, "Bu yüzden omuz omuza olduğumuz bir kraliçe yatak aldık. Size söylüyorum, evliliğiniz için bu iyi" dedi.

        2006'dan bu yana birlikte olan ve 2012'de evlenen McConaughey ve Alves çiftinin Levi (17), Vida (15) ve Livingston (12) adlarında üç çocuğu var.

        Hayat ne kadar yoğun olursa olsun eşine zaman ayırmaya özen gösterdiğini söyleyen McConaughey, "Çocuklarınız var, bu yüzden onlara iyi bir anne ve baba olmak için çok zaman harcıyorsunuz, ama aynı zamanda, 'Hayır, bu bizim zamanımız' demeyi de ihmal etmemelisiniz" ifadesini kullandı.

        McConaughey, eşi Alves ile birbirlerine davranış biçimlerinin, çocuklarının bir gün sevgiyi nasıl anlayacaklarına dair bir örnek teşkil ettiğine inanıyor.

        McConaughey, "Çocuklarınıza bir kadına, bir erkeğe veya ileride aşık olacakları birine nasıl davranacakları konusunda verebileceğiniz en iyi örneklerden birinin, annelerine nasıl davrandığınız ve annenin babaya nasıl davrandığı olduğunu unutmamalısınız" diye ekledi.

        #Matthew McConaughey
        #mutlu evlilik

