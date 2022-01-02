Sertab Bal'ın hikâyesi

HABERTURK.COM

Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmeliğini Murat Şenöy'ün yaptığı, Aslı T. Kızmaz'ın aylarca en çok satanlarda yer alan kitabından Müge Öztürk'le birlikte sinemaya uyarladığı 'Benden Ne Olur?', 14 Ocak'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

21'inci yüzyılın modern kadının en eğlenceli temsilcisi 'Sertab Bal'ın birbirinden komik ve tanıdık maceralarını sinema salonlarına getiriyor. 'Benden Ne Olur?'un başrolünde 'Sertab Bal' rolündeki Hazal Kaya ile birlikte yakışıklı ve çapkın aktör 'Soner' rolünde Onur Tuna ve sürpriz bir karakterle Enis Arıkan yer alıyor.

Sinema salonlarında seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanan 'Benden Ne Olur?'da Sertab'ın ablası 'Harika'yı Nur Fettahoğlu, yakın arkadaşları 'Gamze'yi Elçin Afacan ve 'Masal'ı Selin Şekerci canlandırıyor. 'Sertab Bal'ı hayattaki en büyük destekçisi olan bu üçlü, filmde kadın dayanışmasının da örnek alınacak halini sergileyecek.

Ünlü şarkıcı Cem Belevi ise filmde Sertab'ın aklını karıştıran yakışıklı rock'çı 'Efe' rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

'Benden Ne Olur?'un kahramanı tüm çevresinin kendisinden beklediği "düzenli" hayatı bir türlü olduramamış, istediği şeyler hakkında sürekli fikri değişen, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadın 'Sertab Bal' (Hazal Kaya). Bir kaza sonucu ablası 'Harika'nın (Nur Fettahoğlu) evini yakınca evsiz ve parasız kalan 'Sertab Bal', Harika'nın "Senden hiçbir şey olmaz" sözleri ile büyük bir kırılma yaşar ve "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verip, savrulan hayatında tutunmaya karar verir. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştığı sırada ünlü oyuncu 'Soner ile (Onur Tuna) tanışması, 'Sertab Bal'ın tüm planlarını alt üst edecektir.