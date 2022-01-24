Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Son Dakika Haberler

Fatma Girik'in vefatının ardından bir acı haber de Ayberk Pekcan'dan geldi. Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde rol alan aktör, 51 yaşındaydı.

Pekcan, yarın memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayberk Pekcan, geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı:

Sevgili dostlar... Sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü... En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle... Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.