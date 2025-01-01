Oyuncak fabrikasında yangın çıktı!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı
Kırklareli'nde öğle saatlerinde, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
DHA'daki habere göre alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN DEPODAN ÜRETİM SAHASINA SIÇRADI İDDİASI
İHA'daki habere göre de öte yandan, yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın depo alanından üretim sahasına sıçradı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.