Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.663,27 %0,06
        DOLAR 32,1852 %0,02
        EURO 35,0309 %0,37
        GRAM ALTIN 2.436,51 %0,29
        FAİZ 41,67 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 32,98 %0,79
        BITCOIN 68.223,00 %-1,97
        GBP/TRY 41,2009 %0,32
        EUR/USD 1,0879 %0,19
        BRENT 83,28 %0,22
        ÇEYREK ALTIN 3.983,71 %0,29
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Oyun-eğitim teknolojileri girişimine yatırım yaptı - Girişimcilik Haberleri

        Virgosol’den oyun-eğitim teknolojileri girişimi Piagmo’ya yatırım

        Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında hizmet sunan Virgosol; çocukların bilişsel ve zihinsel becerilerini geliştirmeye odaklanan Piagmo'ya 10 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyun-eğitim teknolojileri girişimine yatırım yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren Virgosol, okul öncesi çocukların bilişsel ve zihinsel becerilerini geliştirmek için Montessori pedagojisini kullanan bir teknoloji firması olarak 2021 yılında kurulan Piagmo’ya 10 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu tohum öncesi yatırımla Piagmo; eğitim teknolojileri ölçeklendirilip kişiselleştirilirken, aynı zamanda Virgosol'un global pazarlara erişim gücüyle eğitim teknolojilerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

        REKLAM

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Virgosol Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, “Virgosol olarak her zaman insanı odağımıza alarak, toplumsal faydayı göz önünde bulunduruyoruz. Bu bağlamda dijital oyun-eğitim sektöründe güçlü bir potansiyele sahip Piagmo’ya yatırım yapmaktan son derece mutluyuz. Piagmo’ya yatırım yapmakla kalmayıp, büyüme yolculuğuna eşlik edecek ve kendilerini yeni yatırım turlarına hazırlayacağız” dedi.

        Dünyada gelişmekte olan dijital oyun-eğitim sektöründe Türkiye merkezli bir firmanın global alanda başarı kazanmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Er, sözlerine şöyle devam etti: “Bu alanda genç ve başarılı girişimcilerin desteklenmesi hem ülkemizin hem de bu sektörde faaliyet göstermek isteyen potansiyel genç girişimcilerin önünün açılması için son derece önemli. Piagmo’ya yaptığımız yatırımı bu anlamda da çok kıymetli buluyorum. Virgosol ve Piagmo olarak hızla gelişmekte olan bu sektörde 2024 yılı sonuna kadar global pazarda önemli bir pay sahibi olmayı amaçlıyoruz. Değer odaklı ve güvene dayalı bir yaklaşımla iş birliklerimizi güçlendirirken, grup şirketi olma yolunda yatırımlarımızı da sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarındaki girişimlere de yatırım yapmayı hedefliyoruz.”

        Piagmo Kurucu Ortağı Utku Biçer ise şu değerlendirmede bulundu:

        “Virgosol’un desteğiyle, Piagmo’nun eğitim teknolojileri alanında global bir oyuncu olma yolunda büyük bir adım attığını düşünüyoruz. Bu yatırım sayesinde, çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek yenilikçi çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız. İyi eğitimin her çocuk için bir ayrıcalık değil, hak olduğu ilkesiyle hareket ederek, Virgosol’un deneyimi ve geniş ağı ile birlikte, eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmayı ve çocuklar için daha iyi bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği, sadece Piagmo için değil, aynı zamanda Türkiye'deki teknoloji ekosistemi için de önemli bir adım.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Habertürk Anasayfa