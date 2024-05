'Öyleyse En Başa Dönelim' Salt Galata'da

Salt’ın yeni sergisi Öyleyse En Başa Dönelim, Itziar Barrio’nun teknoloji, emek, madde, kimlik arasındaki kesişimleri irdelediği Madde üçlemesindeki film ve video enstalasyonlarını yeni üretimler ile bir araya getiriyor.

Bilimsel gelişmeler dünyada var olmanın ne anlama geldiğine dair kavrayışımızı nasıl dönüştürüyor? Hem insan emeğinin bir ürünü hem de kolektif algıyı şekillendiren bir etken olarak teknolojinin toplumsal işlevi nedir? Çalışmalarında bu soruları temel alan Barrio, astrofizik, antropoloji, robotik mühendisliği gibi alanlardan uzmanların görüşlerini kurgusal anlatılarla birleştirerek “nesnel” bilgi üretimi, toplumsal yapılar ve kültürel değerler arasındaki etkileşimleri irdeliyor.

Üçlemenin ilk bölümü A Demon That Slips into Your Telescopes While You’re Dead Tired and Blocks the Light [Sen Yorgunluktan Ölürken Teleskobuna Kaçıp Işığı Perdeleyen Bir Cin] (2020), teknolojik ilerlemenin seyrini belirleyen bilimsel keşifler ile insan algısının sınırlarındaki astronomi olaylarını odağına alıyor. Bilinmeyen ya da gözle görülemeyeni cisimleştirip kavranabilir kılan gökbilim çalışmaları üzerinden farklı gezegen tasavvurlarını araştırıyor. Video ve robotik heykellerden oluşan ROBOTA MML (2019-süregiden), ilk kez Karel Čapek’in 1920 tarihli tiyatro oyunu R.U.R.’da kullanılan robot kavramının etimolojik kökenlerini takip ediyor. İnsanları üretimin zahmetinden kurtarmak için robotların üretildiği bir fabrikada geçen bu bilimkurgu eserinin karakterleri, sanatçının işinde bedenin işlevi, kimlik ve toplumsal cinsiyet meselelerinin öne çıktığı güncel bir bağlama yerleştiriliyor. Barrio’nun sanatçı ve besteci Seth Cluett ile birlikte ürettiği Particle Matter [Parçacıklı Madde] (2021) ise Nokia Bell Laboratuvarları’nın (New Jersey, ABD) yankısız odasında yapılan ses kayıtlarıyla toz, polen, buhar, duman ve jeolojik olaylara ait görüntülerden oluşuyor. Salt Araştırma mekânında sunulan video, maddeyi ve mikro olanın hareketini merkeze alarak birbirinden uzak veya karşıt görünen unsurların etkileşimini inceliyor. Üçlemenin birinci ve ikinci bölümlerine, Salt Galata’nın katlarına yayılan mekâna özgü müdahaleler eşlik ediyor.

ITZIAR BARRIO KİMDİR?

Itziar Barrio, farklı aracılıklar ile ortaklıklara dayalı uzun vadeli araştırma projeleri üreten disiplinlerarası bir sanatçıdır. Johanna Burton’ın küratörlüğündeki kapsamlı sergisi BY ALL MEANS, 2018’de Azkuna Zentroa’da (Bilbao) gerçekleştirildi. 2023’te SKIRA tarafından bir monografisi yayımlandı. İşleri 14. Şanghay Bienali, Onassis ONX (New York), MACRO (Roma), PARTICIPANT INC (New York), MACBA (Barselona), Çağdaş Sanat Müzesi (Belgrad), Museos del Banco de la República (Bogota) ve Havana Bienali’nde sergilendi; Artforum, Art in America, The New York Times, The Brooklyn Rail, ART PAPERS ve BOMB gibi yayınlarda yer aldı. New Museum bünyesindeki NEW INC’in üyesi olan sanatçı, New York State Council on the Arts, Brooklyn Arts Council, NYC Department of Cultural Affairs, Spanish Academy in Rome gibi kurumlardan burs ve ödüller aldı. 2024 Guggenheim Bursu’nu alan Barrio, New York'taki School of Visual Arts ve Sarah Lawrence College’da ders vermektedir.