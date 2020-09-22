"ANNE OLMANIN DOĞAL BİR SAATİ VAR"

Öte yandan Karayel, "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna şu şekilde bir cevap vermişti:

Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can’la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi.