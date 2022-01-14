Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evleniyor! Paris'te sürpriz teklif

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evleniyor!

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Paris'te beş yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli'den evlilik teklifi aldı. Eyfel Kulesi'nin önünde sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Gürman, o anları takipçileriyle de paylaştı

14.01.2022 - 09:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü sanatçı Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir sürprizle karşılaştı.

  • Gürman, beş yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli'den evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin sürprizi karşısında şaşıran 39 yaşındaki sanatçı, Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tektaş uzatan İçmeli'ye "Evet!" yanıtını verdi.

  • "MUTLULUKTAN UÇARAK GECEYE KONDUK"

    O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

    Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. beklemediğim bir an... Yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. 'Evet!' dedim.

  • Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Gürman'a, tebrik mesajları yağdı.

  • "ÇOCUĞUM OLURSA İŞE ARA VERİRİM"

    Daha önce "Erken yaşlarda anne olmak isterdim" diyen ünlü isim, "Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. İnşallah Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.