Sosyal medyadan aldığı tepkiler ile ilgili konuşan oyuncu, şunları söyledi:

Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'Partiye bizi de çağırsaydın' diyenler oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum.