Öykü Çelik geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına rağmen partiye katılması ve mini etek açıklaması ile sosyal medyada eleştiriler almıştı. Güzel oyuncunun Survivor 2021 kadrosuna katıldığı açıklandı. İşte Öykü Çelik hakkında merak edilenler...
ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR? ÖYKÜ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, bilinmeyenlerini anlattı. Çelik, "Ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım" dedi.
33 yaşındaki oyuncu Öykü Çelik, YouTube'da yayınlanan 'Masa' programına konuk oldu, son dönemlerde yaşadığı olaylara açıklık getirdi. İşte oyuncu Öykü Çelik'in açıklamalarından satır başları:
İki olay yaşadım üst üste... İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim 'Covid parti' denilen... Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular "Çıkacağım" diyorum "Çıkma" diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım.
Oradan çıkmam da problem değil, suç ve ceza... Toplu alanda olduğum için sonuçta bir suç işlemiş bulunuyorum, çıkarken bu mahcubiyetten dolayı panikleyip saçma sapan davrandım. Montumun altına saklandım. O olaydan dolayı bir linç yedim.
Bu durumu toparlamak için gittiğim programda daha büyük bir gaf yaptım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Benim Instagram yorumlarım hep açıktır, "Kötü bir şey olduğunda müdahale edebileyim" diye... 20 sat boyunca telefonum bir saniye durmadı, çok fazla hakaret geldi.
Ben kimseyi ezerek kendini yücelten bir insan olmadım hiçbir zaman. O açıklamamda ben sanki birilerini ezip kendimi daha bir şey gösteriyormuşum gibi bir algı oldu.
Genel konuşmanın içerisinde o konuşma amacına ulaşıyor, aslında orada ezdiğim insan benim. Ama magazin programlarında yapılan konuşmanın bir bölümü kullanıldı. Orayı izlediğimiz zaman ben kendimden çok başka biri gibi bir açıklama yapmış oluyorum. Benim fikrim o değil. Benim için çok garip iki hafta oldu.
ÖYKÜ ÇELİK'İN YER ALDIĞI PROJELER
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2008
|Cin Geçidi
|Bahar
|2009
|Kanımdaki Barut
|2010
|Mahpeyker Kösem Sultan
|Mahfiruz
|2013
|Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
|Hande
|2019
|Kapan
|Aslı
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2008
|Akasya Durağı
|Gözde
|2009
|Kasaba
|Zehra
|2010
|Gönülçelen
|Nazar
|2011
|Nuri
|Reyna
|2012
|Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
|Çeşmidil
|2012
|Benim için Üzülme
|Bahar
|2014
|Ağlatan Dans
|Begüm
|2014
|Yeşil Deniz
|Sedef
|2015
|Poyraz Karayel
|Dafne
|2015
|Darbe
|2016
|Hayat Sevince Güzel
|Emine
|2017
|Savaşçı
|Astsubay Yeter Alayunt
|2019
|Diriliş Ertuğrul
|Sırma Hatun
|2020
|Şeref Sözü
|Televizyonda konuk görünüm
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2006
|Selena
|Eda
|2011
|Beyaz Show
|Kendisi
|Disko Kralı
|2012
|Böyle Bir Şey Var mı?
|Katıldığı Yarışmalar
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2021
|Survivor 2021
|Yarışmacı
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