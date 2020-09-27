Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Öykü Çelik, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Arkadaş grubu ile yemek yiyen Çelik, keyifli vakit geçirdi

İmaj değiştiren 33 yaşındaki oyuncu, mekan içerisinde sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Saçlarını sarıya boyattığı görülen Çelik, gece yarısı mekandan arkadaşları ile birlikte ayrıldı.