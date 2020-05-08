Kendi adıma şunu söyleyebilirim; bir süre daha kuaföre ve alışveriş merkezlerine gitmeyi düşünmüyorum. Bu süreci ailemle birlikte atlatıyorum ve bu sorumlulukla kimseyi tehlikeye atmak istemem.

Ancak diğer taraftan tüm çalışanlara dükkanlarını yeni açacak olanlara Allah'tan sağlık diliyorum. Çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız... Virüse karşı maalesef ki öncü birliklerimiz...