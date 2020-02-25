SON DAKİKA!

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"Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı.

Yılın ilk satın almasıyla birlikte OYAK, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörünün önde gelen oyuncularından biri haline gelecek.

MİLANGAZ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

OYAK'tan yapılan açıklamada "Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yapmıştır.



Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir.



Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir.



Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye, ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edecektir." denildi.

DEMİRÖREN, TOTAL TÜRKİYE'Yİ 2016 YILINDA BÜNYESİNE KATTI

Total Oil Türkiye, 1992-2016 yılları arasında uluslararası enerji şirketi Total S.A.’nın bünyesinde faaliyet göstermişti. Demirören Grubu, Total Oil Türkiye'yi Nisan 2016 'da bünyesine katmıştı.

SOCAR'LA DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Demirören Grubu, Fransız markasının Türkiye'deki şirketini 4 yıl içinde elden çıkarmış oluyor. Demirören Holding, ülke genelinde 500'ü aşkın akaryakıt istasyon ağı bulunan Total'i elden çıkarmak yılın ilk yarısında da SOCAR ile görüşmüştü.

YÜZDE 5 PAZAR PAYIYLA BEŞİNCİ SIRADA

EPDK'nın verilerine göre TOTAL Oil Türkiye, ocak - kasım döneminde döneminde yüzde 5.05 pazar payıyla beşincı sırada bulunuyor.

Total Oil Türkiye'nin İstanbul Havalimanı'nda da istasyonu bulunuyor.

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