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Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil’i yaklaşık 450 milyon dolara satın aldı. Edinilen bilgiye göre yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Total ve M Oil resmi olarak OYAK’ın bünyesine geçecek.

Yılın ilk satın almasıyla birlikte OYAK, 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörünün önde gelen oyuncularından biri haline gelecek. Bir süredir pazarlıklar sürerken Haberturk.com’un edindiği bilgiye göre OYAK, TOTAL için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için de yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti.

SEKTÖRDE İLK 5'E GİRECEK

Böylece 450 milyon doları bulacağı ifade edilen toplam 2 şirketin satın alması sonrasında OYAK enerji sektöründe önemli bir büyüklüğe sahip olmuş olacak.

OYAK, akaryakıt dağıtımında yaklaşık yüzde 5’lik bir pazar payı için 360 milyon dolar ödemeyi taahhüt ederek sektörde ilk 5 oyuncu arasına girecek. Sektörde son olarak Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, yüzde 100'üne sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 2017 yılında Hollandalı Vitol Group'a toplamda 1 milyar 368 milyon Euro’ya satmıştı. Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2017’de Petrol Ofisi’nin yüzde 1’lik pazar payı için yaklaşık 78 milyon dolar ödenmişti.

YÜZDE 1’LİK PAZAR PAYINA 68 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

OYAK’ın, 350 milyon doların üzerinde bir değerle anlaştığı Total’i satın almasında da yüzde 1’lik pazar payı için 68 milyon dolar ödeyeceği hesaplanırken son satın almaya oranla bu oranın yüzde 15 daha düşük olduğuna dikkat çekiyorlar. Her bir istasyon için ödenen bedel açısından da karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 5 pazar payı olan TOTAL’in satışının görece daha düşük bir değerden yapıldığı ifade ediliyor.

400 binin üzerinde üyesi bulunan ve üyelerinin birikimlerini yeri geldiğinde satın almalarla değerlendiren emeklilik şirketi OYAK bu satın alma ile hayli dinamik koşulları olan rekabetçi bir sektöre adım atmış olacak. Zira sektörde ilk 10 oyuncu toplam pazarın yaklaşık yüzde 80’ine sahip bulunuyor. Ve en büyük pazar payı değişimleri de rekabete dayalı olarak ilk 10 firma arasında gerçekleşiyor. Sektördeki ilk 10 firma bu anlamda hem organik hem de inorganik büyüme stratejileri ile yatırımlarını sürdürüyor. Sektörde girmek isteyen yeni oyuncuların da gözü pazar paylarındaki dağılım nedeniyle ilk 10 şirkette oluyor.