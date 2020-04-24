24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mart ayı ortasında koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren otomotiv sektöründe, bir fabrikanın daha kapısı yeniden açılıyor.
Bugüne kadar üretim için bir tarih vermekten kaçınan Oyak Renault'tan yapılan açıklamada, Bursa'daki fabrikanın 27 Nisan Pazartesi günü üretime yeniden başlayacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, ilk önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık" denildi.
Üretime verilen ara süresince alınan önlemler hakkında da çeşitli bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlayacağımız ilk gün, tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp işbaşı yapabilecektir" ifadeleri yer aldı.
Türk otomotiv sanayisinde Honda, Mercedes-Benz Türk, Otokar ve Karsan gibi firmalar üretime hafta başında yeniden başlamışlardı.
Toyota, Tofaş ve Ford Otosan ise Mayıs başında fabrikalarını yeniden açacaklarını duyurmuşlardı.
AVRUPA'DA ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLIYOR
1 aydan fazla süredir üretimin durduğu Avrupa otomotiv sanayisinde de, çarklar yeniden dönmeye başlıyor.
İngiliz üretici Aston Martin 27 Nisan'da , İtalyan lüks otomotiv üreticisi Ferrari ise 3 Mayıs'ta yeniden üretime başlayacak.
Avrupa'da, Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen ve Volvo üretime yeniden başlayan veya başlama hazırlığı içerisinde olan üreticiler olarak öne çıkarken, ABD'li üretici Ford ise Almanya, Romanya, İngiltere ve İspanya'daki fabrikalarının açılışı için 4 Mayıs tarihini işaret etmişti.
Ford'un yanı sıra, Fiat Chrysler'in da İtalya'daki üretimine 4 Mayıs'ta yeniden başlayacağı aktarılıyor.
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