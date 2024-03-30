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        Haberler Gündem Oy pusulası örnek 2024: Yerel seçimde kaç oy pusulası var, pusula ne renk? Belediye başkanı ve muhtar oy pusulası nasıl olacak?

        Oy pusulası örneği 2024: Yerel seçimde kaç oy pusulası var, hangi pusula ne renk?

        Mahalli İdareler Seçimlerinde seçmen belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden sorgulayabildi. Peki, "Yerel seçimde nasıl oy kullanılır, kaç tane oy pusulası ve zarf verilecek?" İşte yerel seçimlere dair tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 22:21 Güncelleme: 30.03.2024 - 22:40
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