Oxford Üniversitesi'nde Gazze eylemine polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı.

İlk olarak Filistin için Oxford Eylemi (OA4P) adlı topluluktan öğrenciler üniversite içerisinde oturma eylemi yaparak bekleyişe geçti.

Öğrenciler, üniversite yönetimiyle İsrail'in Gazze'deki operasyonu üzerine politikalarını konuşmak üzere toplantı talep etti.

Eylemciler içerideki ofislere girerek pencerelerden Filistin bayrağı ve taleplerinin yazılı olduğu dövizleri astı.

Üniversite yönetimi ise öğrencileri "tehditvari ve şiddet içeren eylemler" yapmakla suçladı.

Reuters

Eylemi yapan grup OA4P'nin sözcüsü, "Bugün Oxford öğrencileri barışçıl bir oturma eylemi yaparak, iki haftadır duyarsızlığını sürdüren üniversiteyle görüşmeyi talep etti. Yönetim ise öğrencilerle diyaloga girmek yerine binayı terk etti ve kapısına kilit vurdu, polisi çağırdı" dedi.

Öğrenciler, üniversite yönetiminin kendileriyle görüşmesi talebini tekrar dile getirdiler.

Üniversite yönetimi ise "binanın geçici olarak işgal edilmesinin üniversite çalışanları için ciddi bir zorluk yarattığını" söyledi.