Ovacık Yaylası'ndaki doğa güzellikleri hazan renkleriyle görüntülendi
İzmir'in Kemalpaşa ve Bayındır ilçeleri arasında yer alan Ovacık Yaylası, sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor
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Ege'de denize dik uzanan dağ sıralarından Bozdağlar'ın üzerindeki yaylalardan biri olan Ovacık, kızılçamın yanı sıra kestane, ceviz, kiraz ve gürgen ağaçlarıyla çevrili bir coğrafyaya sahip bulunuyor.
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Dik vadilerin arasında irili ufaklı kanyonların bulunduğu bölgedeki 750 rakımlı yayla, kestane ve üzüm başta olmak üzere meyve ve sebze tarımı ile arı yetiştiriciliğiyle tanınıyor.
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Yaylanın zengin bitki çeşitliliği özellikle bahar aylarında gözlenebiliyor.
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Sonbaharla birlikte kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan yayla manzarası, doğa yürüyüşü yapmak isteyen çok sayıda kişiyi bölgeye çekiyor.
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Bu dönemde kışın habercisi olarak görülen mor çiğdemlerin de açtığı yaylada kestane hasadının hareketliliği yaşanıyor.
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