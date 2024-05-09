Outlook hesap silme: E- posta adresini outlook'tan kaldırma ve silme işlemi nasıl yapılır?

E-posta hesapları, kişisel ve iş hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak zaman zaman hesapları düzenlemek, gereksiz olanları kapatmak veya güvenlik nedenleriyle kaldırmak gerekebilir. Outlook hesap silme işlemi de bu durumlardan biridir. Bu yazımızda, e-posta adresinizi Outlook'tan kaldırmanın ve hesabınızı silmenin adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Outlook Hesap Silme Nasıl Yapılır?