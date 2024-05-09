Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.263,81 %0,16
        DOLAR 32,2188 %-0,10
        EURO 34,7647 %0,24
        GRAM ALTIN 2.404,42 %0,47
        FAİZ 44,26 %-1,03
        GÜMÜŞ GRAM 28,88 %1,86
        BITCOIN 61.413,00 %-0,25
        GBP/TRY 40,3545 %0,08
        EUR/USD 1,0770 %0,20
        BRENT 83,92 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.931,23 %0,47
        Haberler Ekonomi Teknoloji Linkedın hesap silme: Linkedın hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        Linkedın hesap silme: Linkedın hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        İş dünyasının vazgeçilmez platformlarından biri olan LinkedIn, zaman zaman kullanıcılarının hesaplarını silme isteğiyle karşılaşabiliyor. LinkedIn hesabınızı kapatmak istemenizin pek çok sebebi olabilir; iş değişikliği, platformun kullanıcı politikalarıyla ilgili endişeler veya sadece dijital iz bırakmamak gibi. Ancak, hesap silme işlemi karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basit bir süreç. İşte, LinkedIn Hesap Silme: LinkedIn Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır? sorularının cevapları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          LinkedIn, iş dünyasında profesyonel ilişkilerin kurulduğu, iş arayanların işverenlerle buluştuğu, iş ilanlarının paylaşıldığı ve profesyonel gelişim için kaynakların sunulduğu bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar, LinkedIn üzerinde kişisel profil oluşturarak kariyer geçmişlerini, yeteneklerini, deneyimlerini ve başarılarını paylaşabilirler. Ayrıca, iş dünyasındaki diğer profesyonellerle bağlantı kurabilir, sektör haberlerini takip edebilir, gruplara katılabilir ve iş fırsatlarını keşfedebilirler. LinkedIn, özellikle iş arayanlar, işverenler, serbest meslek sahipleri ve profesyonel ağlarını genişletmek isteyen kişiler için önemli bir kaynaktır. Bu mecrada bulunan hesabını silmek isteyenler için LinkedIn Hesap Silme soruları ve daha fazlasını bir arada derledik.

        • 2

          LinkedIn Hesabı Kalıcı Olarak Silme

          LinkedIn hesabınızı silmeden önce, ağınızdaki kişilerle bağlantınızı ve platformda paylaştığınız içerikleri kalıcı olarak kaybedeceğinizi unutmayın. Hesabınızı sildikten sonra geri getiremezsiniz.

          • Bilgisayarınızda LinkedIn'e giriş yapın.
          • "Ben" simgesine tıklayın ve ardından "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini seçin.
          • Hesap kapatma linki üzerinden "Hesap Yönetimi" sekmesine gidin ve "Hesabı Kapat" seçeneğine tıklayın.
          • Hesabınızı neden kapatmak istediğinizi seçin ve "İleri" butonuna tıklayın.
          • Şifrenizi girin ve "Hesabı Kapat" butonuna tıklayın.
          • Hesabınız silinmiş olacaktır.
        • 3

          LinkedIn Kısıtlanan Hesap Nasıl Açılır?

          LinkedIn hesabınız kısıtlandıysa kısıtlama nedenini talep edin. Ardından aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

          • LinkedIn size hesabınızın neden kısıtlandığına dair bir e-posta göndermiş olmalı. Bu e-postayı dikkatlice okuyun ve kısıtlama nedenini anlayın.
          • Kısıtlama sebebinin spam göndermek, sahte hesap oluşturmak, nefret söylemi kullanmak gibi LinkedIn Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihlal eden bir davranışınız olup olmadığını kontrol edin.
          • Hesabınızı İnceleme İsteyin: Kısıtlama nedenini anladıktan sonra, LinkedIn'den hesabınızı incelemelerini ve kısıtlamayı kaldırmalarını isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için: https://www.linkedin.com/help/linkedin adresine gidin. "Hesabım kısıtlandı" seçeneğini seçin. Talimatları izleyin ve gerekli bilgileri sağlayın.
          • Cevap Bekleyin: LinkedIn, hesabınızı inceleyecek ve size en kısa sürede yanıt verecektir. Yanıtta, kısıtlamanın kaldırılıp kaldırılmadığı ve hesabınızı nasıl geri alabileceğiniz konusunda bilgi verilecektir.
          • Hesabınızın ihlal ettiği kurala bağlı olarak, hesabınızın kaldırılma şansı vardır. Örneğin, spam göndermek gibi ciddi bir ihlal nedeniyle kısıtlandıysanız, hesabınızın kaldırılması daha olasıdır. Küçük bir ihlal nedeniyle kısıtlandıysanız ve ihlali düzelttiyseniz, hesabınızın geri yüklenmesi daha olasıdır.
          • Hesabınızın Kaldırılmaması Durumunda: Hesabınızın kaldırılmaması durumunda, LinkedIn'den size bir sonraki adımları bildirmesini isteyebilirsiniz. Bu adımlar, ihlali düzeltmek için neler yapabileceğinizi ve hesabınızı nasıl geri alabileceğinizi içerebilir.
        • 4

          LinkedIn Hesap Dondurma

          • İlk adım olarak, tarayıcınızı açın ve LinkedIn'e giriş yapın. Ardından, profilinizin üst kısmındaki "Ben" seçeneğine tıklayın ve açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini seçin.
          • "Ayarlar ve Gizlilik" sayfasında, soldaki menüden "Hesap" bölümünü bulun ve üzerine tıklayın.
          • "Hesap Yönetimi" altında, "Hesabı Yönet" seçeneğini bulun ve üzerine tıklayın.
          • Açılan sayfada, "Hesabınızı Geçici Olarak Kapatın" bağlantısını bulun ve üzerine tıklayın.
          • Daha sonra, hesabınızı neden dondurmak istediğinizle ilgili bir sebep seçin ve gerekliyse açıklama ekleyin.
          • Son olarak, dondurma işlemini onaylamak için "İleri" veya "Devam" gibi bir düğmeye tıklayın.
          • Bu adımları tamamladıktan sonra, LinkedIn hesabınız dondurulacaktır. Hesabınızı dondurduktan sonra, hesabınıza giriş yapamazsınız ve diğer LinkedIn kullanıcıları tarafından bulunamazsınız. Hesabınızı tekrar etkinleştirmek istediğinizde, sadece giriş yapmanız yeterlidir ve hesabınız eski durumuna geri dönecektir.

          LinkedIn Hesap Kurtarma

          • LinkedIn'in resmi web sitesine veya mobil uygulamasına gidin ve giriş yapmayı deneyin.
          • Giriş yapmaya çalıştığınızda, hesabınıza erişim sağlayamıyorsanız, "Şifremi Unuttum" veya "Hesabımı Kurtar" gibi bir seçenek bulun. Bu seçeneği tıklayın.
          • E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girerek hesabınızı kurtarma sürecini başlatın.
          • LinkedIn, hesabınızı kurtarmanız için size bir onay kodu gönderecektir. Eğer e-posta adresinizle hesabınıza erişemiyorsanız, telefon numaranızı kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
          • Aldığınız onay kodunu ilgili alana girin ve devam edin.
          • LinkedIn, hesabınızın kurtarılması için size yönlendireceği adımları takip edin. Bu adımlar arasında güvenlik sorularını yanıtlamak veya ek kimlik doğrulaması gerekebilir.
          • İşlem tamamlandığında, hesabınıza yeniden erişim sağlamış olacaksınız.
        Hotmail hesap silme
        Hotmail hesap silme
        Facebook hesap silme nasıl yapılır?
        Facebook hesap silme nasıl yapılır?
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa