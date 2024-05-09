Linkedın hesap silme: Linkedın hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

LinkedIn, iş dünyasında profesyonel ilişkilerin kurulduğu, iş arayanların işverenlerle buluştuğu, iş ilanlarının paylaşıldığı ve profesyonel gelişim için kaynakların sunulduğu bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar, LinkedIn üzerinde kişisel profil oluşturarak kariyer geçmişlerini, yeteneklerini, deneyimlerini ve başarılarını paylaşabilirler. Ayrıca, iş dünyasındaki diğer profesyonellerle bağlantı kurabilir, sektör haberlerini takip edebilir, gruplara katılabilir ve iş fırsatlarını keşfedebilirler. LinkedIn, özellikle iş arayanlar, işverenler, serbest meslek sahipleri ve profesyonel ağlarını genişletmek isteyen kişiler için önemli bir kaynaktır. Bu mecrada bulunan hesabını silmek isteyenler için LinkedIn Hesap Silme soruları ve daha fazlasını bir arada derledik.