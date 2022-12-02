'PAZAR 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKAR'

Hazırladıkları planın detaylarını da paylaşan Bozkurt, "2023'ten başlayarak kademeli olarak ÖTV oranlarının düşürülmesi ve 2034'e gelindiğinde de ÖTV'nin sıfırlanacağı bir senaryo üzerinde çalıştık. Bu çerçevede üretim yatırımları almak gibi teşviklerin de hazırlanması üzerine detaylar devreye girmeli. Böyle bir adım atmak için tam olarak doğru zamandayız ve bu geçişi doğru yönetmeliyiz. Bu adımlarla birlikte otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2034’e kadar 2 milyonun üstünde bir adede ulaşma potansiyeli var. Bu plan yeni yatırımlar çekilebildiği ölçüde cari açık meselesini de çözer. Çok çalıştık ama başka bir çıkış yolu bulamadık" diye konuştu.

Bozkurt, iç pazarın gelişimi ile Türkiye otomotiv sektörünün, dünyadaki yerini daha üst sıralara taşıyacağına da değinerek, "Biz ülke olarak mevcut konjonktürde, yatırım ve üretim anlamında en avantajlı konumdayız. 2010 yılından itibaren ortalama iç pazar adetleri 800 bin adetlerde ve aslında 2 milyonu geçecek, 3 milyon adedi ise zorlayacak bir iç pazar potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.