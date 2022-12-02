İHRACAT 50 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR
Bozkurt, otomotive uygulanan özel tüketim vergilerinin sıfırlanmasının hem tüketiciler hem ekonomi hem de sektörün büyümesi ve gelişmesi için çok sayıda fırsatlar doğuracağına inandıklarını da söyledi.
Bu kapsamda, ODMD'nin yaptığı çalışmanın otomotiv sektörünün ve ülke ekonomisinin geleceğine etkilerini şu şekilde özetlemekte fayda var;
1- Eğer bundan 10 yıl sonra ÖTV sıfırlanırsa, 2034’e kadar Türkiye'de 1000 kişiye düşen otomobil sayısı, 219 adetten Doğu Avrupa ortalaması olan 365 adedin üzerine çıkacak
2- Bu plana göre, Türkiye'de daha fazla marka/model üretimi mümkün olacak, otomotiv ihracatını da 2 milyon adede ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların üzerine çıkarma imkanı olacak.