Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ÖTV sıfırlanacak mı, otomotiv sektöründe ÖTV kalkacak mı? ÖTV indirimi araba fiyatlarını nasıl etkiler, ÖTV indirimi gelir mi?

ÖTV sıfırlanacak mı, otomotiv sektöründe ÖTV kalkacak mı?

Otomobilde ÖTV matrah limitlerinde geçtiğimiz günlerde düzenlemeye gidildi. Karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından, ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV'nin sıfırlanacağı bir senaryo üzerinde çalışıldığını vurguladı. İşte otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV düzenlemesine ilişkin tüm senaryolar...

Giriş: 02.12.2022 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖTV düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri sıfır araç almayı düşünler tarafından yakından takip ediliyor. ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt ÖTV konuya ilişkin yaptığı açıklamalar yeni araç almayı düşününlerde heyecan yaratırken, ÖTV oranlarının kademeli olarak düşürülmesine yönelik bir çalışma yapıldığına vurgu yaptı. Peki, "ÖTV sıfırlanacak mı, otomotiv sektöründe ÖTV kalkacak mı? ÖTV düzenlemesi sonrasında araç fiyatları nasıl etkilenir? İşte detaylar...

  • ÖTV SIFIRLANACAK MI, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÖTV KALKACAK MI?

    ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV'nin uzun vadede sıfırlanmasına yönelik bir yol haritası hazırladıklarını bildirdi.

    24 Kasımda yapılan matrah güncellenmesinin etkisinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Herkesin ÖTV’nin kaldırılmasını talep ettiğini görüyoruz. Ancak bunun sadece bir günde yapılamayacağı da bir gerçek. ÖTV bir anda kalkarsa, mevcut araç envanterinin değeri düşer ve başta filo şirketleri gibi envanter yöneten şirketlerin yönetemeyeceği durumlar yaşanır. Uzun vadede ÖTV konusunu nasıl kaldırabiliriz diye bir çalışma gerçekleştirdik. Bu sayede ülkemiz artık ‘otomobil üzerinden yüksek vergiler alan bir ülke’ şeklinde anılmaktan çıkar, yeni teknolojiler için bir üretim üssü haline gelebilir" dedi.

     

  • 'PAZAR 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKAR'

    Hazırladıkları planın detaylarını da paylaşan Bozkurt, "2023'ten başlayarak kademeli olarak ÖTV oranlarının düşürülmesi ve 2034'e gelindiğinde de ÖTV'nin sıfırlanacağı bir senaryo üzerinde çalıştık. Bu çerçevede üretim yatırımları almak gibi teşviklerin de hazırlanması üzerine detaylar devreye girmeli. Böyle bir adım atmak için tam olarak doğru zamandayız ve bu geçişi doğru yönetmeliyiz. Bu adımlarla birlikte otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2034’e kadar 2 milyonun üstünde bir adede ulaşma potansiyeli var. Bu plan yeni yatırımlar çekilebildiği ölçüde cari açık meselesini de çözer. Çok çalıştık ama başka bir çıkış yolu bulamadık" diye konuştu.

    Bozkurt, iç pazarın gelişimi ile Türkiye otomotiv sektörünün, dünyadaki yerini daha üst sıralara taşıyacağına da değinerek, "Biz ülke olarak mevcut konjonktürde, yatırım ve üretim anlamında en avantajlı konumdayız. 2010 yılından itibaren ortalama iç pazar adetleri 800 bin adetlerde ve aslında 2 milyonu geçecek, 3 milyon adedi ise zorlayacak bir iç pazar potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.

     

  • İHRACAT 50 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

    Bozkurt, otomotive uygulanan özel tüketim vergilerinin sıfırlanmasının hem tüketiciler hem ekonomi hem de sektörün büyümesi ve gelişmesi için çok sayıda fırsatlar doğuracağına inandıklarını da söyledi.

    Bu kapsamda, ODMD'nin yaptığı çalışmanın otomotiv sektörünün ve ülke ekonomisinin geleceğine etkilerini şu şekilde özetlemekte fayda var;

     

    1- Eğer bundan 10 yıl sonra ÖTV sıfırlanırsa, 2034’e kadar Türkiye'de 1000 kişiye düşen otomobil sayısı, 219 adetten Doğu Avrupa ortalaması olan 365 adedin üzerine çıkacak

     

    2- Bu plana göre, Türkiye'de daha fazla marka/model üretimi mümkün olacak, otomotiv ihracatını da 2 milyon adede ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların üzerine çıkarma imkanı olacak.

     

  • 3- Ayrıca, yine söz konusu plan doğrultusunda, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2034'e kadar 2.25 milyon, otomobil pazarının ise 1.5 milyon adedin üstüne çıkması bekleniyor.

     

    4- 2'inci el araç ihracatı araç parkı gençleştirilecek ve cari açığın kapanmasına olumlu etkisi olacak.

     

    5- Otomobil ve yan sanayi ihracatlarından yaratılacak dış ticaret fazlası ile yılda 10 milyar dolar daha cari açığın kapanmasına katkıda bulunabilecek.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.