Engelli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yerlilik şartı ve diğer detaylar belli oldu. Buna göre; ÖTV'siz engelli arabalarının yüzde 40 oranında yerli olması gerekiyor. Karara uymayan sürücülere vergi ve faiziyle ceza uygulanacak. Peki, engelli araç limiti ne kadar ve hangi araba modelleri alınabilir? İşte, ÖTV'siz engelli aracı alımına dair tüm detaylar...