ÖTV indirimi son dakika gelişmesi gündemin en çok aranan konusu duurmunda yer alıyor. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ÖTV indirimi ne kadar oldu? İşte detaylar...
ÖTV İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE
Sıfır araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden düzenlendi.
Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Son dönemde kurda yaşanan artışla alt sınıf sayılan arabalar bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmişti. ÖTV matrahında yapılan değişiklikle son satış fiyatı 320 bin liraya kadar olan araçlarda yaklaşık yüzde 17'lik indirim olacak.
Örneğin Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289 bin 200 TL'den 240 bin TL'ye inecek. Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT’in fiyatı 356 bin 400 TL’den 297 bin TL’ye, Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye düşecek.
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317 bin 350 TL'den 264 bin 500 TL'ye gerileyecek. Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı ise 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inecek.
Söz konusu indirimler henüz resmi olarak satış fiyatlarına yansımadı.
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