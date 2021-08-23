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Sıfır otomobil satışlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Otomotiv sektörünü hem sıfır hem ikinci el araç satışlarında hareketli günler bekliyor.

VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer konuya ilgili yaptığı açıklamada, "ÖTV matrah değişikliğiyle otomotiv sektörüne can verilmek istendi. Otomobil satışlarının artması yoluyla vergi gelirinin de artması hedeflendi" dedi.

ÖTV matrahının ötesinde aslında sektörün beklentisinin taşıt kredi oranlarının düşmesi olduğunu söyleyen Karaer, "Şu anda hala taşıt kredi faiz oranları yüzde 22 civarında. Araç satışlarının normalde yüzde 70 civarında kredili satışlarla yapıldığını düşünecek olursak talebi asıl arttıracak etki kredi maliyetlerini düşürmek olurdu. Bu hem müşteriye hem de satıcılara kazandıracak formüldü. Matrah güncellemesi ise zaman ve kapsam itibariyle çok sınırlı etki yapabilecektir" diye konuştu.

'KUR ARTARSA FİYATLAR ESKİ SEVİYEYE GELİR'

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirim imkanları doğdu.

Karaer, sıfır araç alımında 4 noktaya dikkat çekerek "Yeni araç tarafında talep zaten alım güçlüğünden dolayı uzun zamandır ekonomi sınıfına kaymıştı. Yüzde 16 civarında gelen vergi indirimi talebin sınırlı bir kısmını işaret ediyor. İkinci sorun indirimin geldiği segmentteki araçlarda yeterince stok olmamasında. Üçüncü bir nokta ise bu indirimi tüm markaların tüm modellere uygulamayacak olması. Yani bu indirimi tüketiciye yansıtıp yansıtmamak yine satıcıların elinde. Son olarak enflasyon ve döviz kurlarının artmaya devam ettiği bir senaryoda hızla değişen matrahlar tekrar aşılacak ve araç tedariki yapılana kadar aynı modeller tekrar eski vergi matrah düzeylerine dönecek" ifadelerini kullandı.

'TALEP İKİNCİ ELE KAYACAK'

İkinci el pazarında Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 90 büyümeyle 575 bin adet araç satışı gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yüzde 12 civarında fiyat artışı yaşandı. Özellikle bu fiyat artışı son 2 ayda büyük ivme kazandı.

İkinci el pazarında yüksek oranda artan bir talebin altının çizilmesi gerektiğine değinen VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Kararer, "İkinci el fiyatları genel olarak yeni araç fiyatlarından etkilenir. Fakat bu sadece fiyatla ilgili değil arz ve taleple de ilgili bir konudur. Şu anda teorik olarak sınırlı sayıda marka ve modelde indirim varmış gibi görünse de pratikte oluşacak talebi karşılayacak kadar araç olmadığı için zaten müşterilerin talebi yeni araçlarla karşılanamayacak. Bu da ikinci ele yönelik talebin devam etmesini sağlayacak" dedi.

Karaer, ikinci el satıcılarının bu durum karşısında büyük bir indirime gitmeyeceğinin de altını çizdi.