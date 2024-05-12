Fenerbahçe: 3 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde goller 18. dakikada Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 93'e yükseltti. Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

G.SARAY'A 1 PUAN YETECEK Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray deplasmanda Karagümrük karşısında son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı ve aradaki puan farkı 6 olarak kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Şampiyonluğu mucizelere bırakan Sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanından alacağı galibiyetle son haftaya iddialı girmeninin peşinde olacak. Sarı-kırmızılılar ise Fenerbahçe ve Konyaspor ile oynayacağı 2 maçtan en az 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

REKLAM FENERBAHÇE'YE BECAO'DAN KÖTÜ HABER Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Becao, gelecek hafta forma giyemeyecek. Sarı-laciverliler, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.

DJIKU ORTA SAHADA GÖREV ALDI Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Kayserispor karşılaşmasında orta sahada görev aldı. Sezon başından bu yana stoper bölgesinde görev alan tecrübeli oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in sakatlıkları sebebiyle Kayserispor karşısında orta sahada görev yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı. 11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. REKLAM 14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0. 25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0. İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı. 50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti. 59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0. 82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.