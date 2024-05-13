Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 4 yaşındaki Mert Bahadır kazada can verdi - Bursa haberleri

        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!

        Bursa'da, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan 36 yaşındaki Gülsüm ve 34 yaşındaki Birol Bahadır çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen oğulları Mert'i, ateşlendiği için götürdükleri hastaneden evlerine dönerken, hafif ticari araçlarına bir otomobilin çarpmasıyla geçirdikleri kazada kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve 16 gün yoğun bakımda kalan Bahadır çifti, günler sonra öldüğünü öğrendikleri çocuklarının cenazesine de katılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde aracın sokak arasında, 150 kilometre hızla gittiği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 07:36 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa’da yaşayan Gülsüm-Birol Bahadır çifti 2015 yılında evlendi. 5 yıl boyunca çocukları olmayan çiftin, gördükleri ilaç tedavisinin ardından 4 yıl önce Mert ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi.

        ATEŞLENEN MERT'İ HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

        DHA'da yer alan habere göre bir plastik fabrikasında çalışan Birol Bahadır ile ev hanımı olan Gülsüm Bahadır, 11 Nisan’da ateşlenmesi üzerine oğullarını Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’ndeki özel tıp merkezine götürdü.

        BİR OTOMOBİL ARAÇLARINA YANDAN ÇARPTI

        Çift, oğullarının tedavisinin ardından saat 00.30 sıralarında evlerine dönmek üzere tıp merkezinden çıktı. Birol Bahadır’ın kullandığı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Belde Sokak’ta seyir halindeyken, iddiaya göre ana yolda süratle ilerleyen Hüseyin Başaran (28) yönetimindeki otomobil yandan çarptı.

        KÜÇÜK ÇOCUK KAZADA CAMDAN SAVRULDU

        Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Birol Bahadır ile Gülsüm Bahadır ağır yaralanırken, arka koltuktaki çocuk oto koltuğunda oturan Mert ise camdan fırlayıp metrelerce savrularak Hüseyin Başaran’ın kullandığı otomobilin altında kaldı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Bahadır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan anne ve babası, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Başaran, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Başaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yolda ilerleyen Hüseyin Başaran’ın kullandığı otomobilin, ara sokaktan çıkan Birol Bahadır idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptığı görüldü.

        ANNE VE BABASI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

        Mert Bahadır, kazadan 1 gün sonra toprağa verilirken, iç kanama geçiren ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bahadır çifti, öldüğünü bilmedikleri oğullarının cenazesine de katılamadı. 16 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 15 gün önce hastaneden taburcu olan çiftin, vücutlarındaki kırıklar nedeniyle evde yatarak tedavileri devam ediyor.

        "OĞLUMUN ÖLÜMÜNÜ PSİKOLOG EŞLİĞİNDE ÖĞRENDİM"

        Oğullarının öldüğünü kazadan günler sonra öğrendiklerini söyleyen Gülsüm Bahadır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

        “İlk zamanlar kendimizde değildik. Oğlumun ölüm haberini sonradan psikolog eşliğinde öğrendim. Acımız çok büyük. Oğlumuzu iyileştirmek için hastaneye gittik, başımıza bu olay geldi. O cani adam, hızlı bir şekilde gelip bizim arabamıza vurdu. Oğlumuzu iyileştirmek istedik ama ölüme gitti. Kolumda, kaburgalarımda ve bacaklarımda kırıklar var. 2 ay boyunca evde yatmaya devam edeceğiz. Ben oğlumdan oldum. Bir daha oğlum geri gelmeyecek. İnşallah o cani gereken cezayı alır. O mahalle arasında o kadar hızla gelmenin bedelini öder.”

        "YOĞUN BAKIMDA OLDUĞUNU ZANNEDİYORDUM"

        Oğlunun ölüm haberini kazadan 1 hafta sonra ziyaretine gelen bir arkadaşı tarafından öğrendiğini belirten Birol Bahadır, “Ben yoğun bakımda oğlumun ölüm haberini aldıktan sonra hastanede duramadım. Yanımıza ziyarete gelen bir arkadaşım ağzından kaçırdı. Oğlumun hep yoğun bakımda olduğunu zannediyordum. O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

        Kaza anı ile ilgili olarak da Birol Bahadır, tutuklu sürücü Hüseyin Başaran’ın otomobiliyle çok süratli bir şekilde ana yolda ilerlediğini ve frene basmadığını söyledi. Kazanın ardından aracın içinde sıkıştıklarını ifade eden Bahadır, “Vücudumda ezilmeler var. Sol kalçamda platin var. Kalçamızda kırıklar olduğu için, 2 ay boyunca yataktan kalkamayacağız. Doktorlar, belki eski hayatımıza geri dönememe ihtimalimiz olduğunu söyledi. İnşallah adalet yerini bulur” dedi.

        "BU YAŞANAN KAZA DEĞİL CİNAYET"

        Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsünün, sokak arasında 150 kilometre hızla gittiğini, güvenlik kamerası görüntülerinde de bunun görüldüğünü belirten, ailenin avukatı Tuncay Özdemir, olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi.

        Özdemir, “Kazaya sebep olan sürücü, kanunlar niteliğinde incelendiğinde, ‘bilinçli taksir’ veya ‘olası kast’ ile yargılanmalıdır. Müvekkillerimde alkol ve madde yok. Karşı tarafta bir alkol olmadığı söyleniyor ama elimize hastane kayıtları ulaşmadı. Kazanın olduğu yeri ana yol olarak tabir etsek dahi, sokak olarak geçilen bir yer.

        "150 KM HIZLA GELİYOR"

        Orada seyir halinde olan bir kişi 30 kilometre hızla gitmesi gerekirken, bize göre 150 kilometre hızla geldiği için, bu olay meydana geliyor. Bu yol tek şeritli bir yol. Karşı taraf önündeki araçları sollayarak müvekkilime çarpmıştır. Bu durum bize göre cinayet ama takdir mahkemenindir. Karşı taraf tutuklu ve sürecimiz devam ediyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Habertürk Anasayfa