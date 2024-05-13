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        Haberler Dünya Endonezya'daki Marapi Dağı soğuk lav patlamasının ardından can kaybı artıyor!

        Endonezya'daki Marapi Dağı soğuk lav patlamasının ardından can kaybı artıyor!

        Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bulunan Marapi Dağından gelen soğuk lav patlamasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Soğuk lav patlaması sonucu yaşanan heyelanlar sebebiyle 17 kişi kayboldu, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 07:57 Güncelleme: 13.05.2024 - 07:57
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          Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bulunan Tanah Datar Bölgesinde yer alan Lima Kaum köyünde, Marapi Dağı'ndan gelen soğuk lav patlamasının ardından ölü sayısı 41'e yükseldi.

        • 2

          Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan muson yağmurları ani selleri tetiklerken, soğuk lav patlaması çamur sellerine yol açtı. Son bilgilere göre, 41 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de aranıyor.

        • 3

          Patlama sonucunda evler ve pirinç tarlaları hasar görürken, köye giden yollar kullanılamaz hale geldi.

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          Soğuk lav patlaması sonucunda yaşanan heyelanlar, Rambatan köyüne giden yolları tahrip ederek bölgenin izole olmasına yol açtı.

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          Bölge sakinleri, kendi imkanlarıyla arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları yürüterek, köydeki hasar gören yerleri inceledi.

        • 6

          Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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          Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. İlk patlamadan bu yana yüzlerce kez patlayan yanardağda bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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