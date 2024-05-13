Endonezya'daki Marapi Dağı soğuk lav patlamasının ardından can kaybı artıyor!

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. İlk patlamadan bu yana yüzlerce kez patlayan yanardağda bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı.