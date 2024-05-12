Mehmet Ayan yazdı: Real gibi

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 5 Ağustos 2021 günü oynanan UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu ilk maçına oğlum ile birlikte gitmiştik. Alanyaspor’dan kallavi bir bonservis ile alınan Berkan Kutlu’ya dikkat ettim. İlk maçıydı. Oyunu tamamdı ama başka bir nüve vardı çocukta… Oğluma dönüp “bu çocuk kısa sürede G.Saray’ın kaptanlarından biri olur. Tribün onu, o tribünü çok sevdi!” dediğimi anımsıyorum. Bugüne kadar geçen 33 ayda bazen eleştirildi, gitmek zorunda kaldı. Ama G.Saray ona yine “gel” dedi. Takımdaşlık anlayışı gereği ne görev verilirse sonuna kadar her şeyi yapmaya gayret ediyor. Gol de şampiyonluk taçlarından biri oldu…