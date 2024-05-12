Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-2 kazandı. Bu sonuçla şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan lider Galatasaray 99 puana yükseldi ve kalan 2 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın mücadelesinin değerlendirdi
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33.dakikada gelen gole kadar iki takımdan hangisi daha iyi oynuyordu derseniz yanıtım “ev sahibi” olur. Şota hoca ile kaybedilen ayların öncesinde de, Tolunay hoca döneminde de kadrodan verim alındığı görüşündeyim.
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Mendes’in golü sonrasında da Galatasaray oyuna bir türlü giremedi. (sonra da giremedi ya!) Hakim ve Icardi öndeki altılı ganyanın bu akşam için tutmayan ayaklarıydı. Merkez orta saha da Karagümrük’ün hızlı geçişlerine epeyi teslim oldu maç boyu… 45+4’te Mertens’in kafasıyla Barış’ın başını buluşturduğu topun ağlara gidişi ikinci yarı için “çevirme” umutlarını arttırdı G.Saray’ın…
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46’dan itibaren oyunun değiştiğini yine söyleyemeyiz. Hızı eksik, blok arasına sızamayan, topa sahip olsa da nafile paslarla rakibi yormaya çalışan, rakibin savunma geçişlerine ve kanat organizasyonlarına izin veren G.Saray, Markaou’yu da durdurmakta zorlandı. Barış’ın Mertens’e attırdığı gol bile maçı kazanırız havası vermedi takıma… Markao’nun 2.golünde, sarı-kırmızılıların maç boyu yaptığı tüm savunma hataları adeta snopsis halinde göründü.
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Berkan’ın golüyle biten maç, şampiyonluğun habercisi olurken oyun yine yeniden sezonun ilk yarısındaki haline dönüşmüştü bile. Yani oyunun değil, oyuncuların kazandığı G.Saray… Tahminim Okan hoca da bu 90 dakikayı beğenmemiştir.
Birkaç cümle de Berkan için…
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Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 5 Ağustos 2021 günü oynanan UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu ilk maçına oğlum ile birlikte gitmiştik. Alanyaspor’dan kallavi bir bonservis ile alınan Berkan Kutlu’ya dikkat ettim. İlk maçıydı. Oyunu tamamdı ama başka bir nüve vardı çocukta… Oğluma dönüp “bu çocuk kısa sürede G.Saray’ın kaptanlarından biri olur. Tribün onu, o tribünü çok sevdi!” dediğimi anımsıyorum. Bugüne kadar geçen 33 ayda bazen eleştirildi, gitmek zorunda kaldı. Ama G.Saray ona yine “gel” dedi. Takımdaşlık anlayışı gereği ne görev verilirse sonuna kadar her şeyi yapmaya gayret ediyor. Gol de şampiyonluk taçlarından biri oldu…
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24 Şubat 2019… Akhisarspor maçı… 2018-19 sezonu şampiyonluk golü… Kostas Mitroglou…
01 Nisan 2023… Adana Demirspor maçı… 2022-23 sezonu şampiyonluk golü… Fredrik Midtsjø
12 Mayıs 2024… Karagümrük maçı… 2023-24 sezonu şampiyonluk golü… Berkan Kutlu
“Takımı şu şampiyon yaptı, şu gol şampiyonluğu getirdi, o olmazsa zirveye çıkamazdık, bu bizi kümede bıraktı” türü sloganik yaklaşımlara, futbolun takım oyunu olması hasabiyle serin durmuşumdur…
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G.Saray için de bu geçerli… Ancak yukarıdaki üç örnek sonlara doğru takımın o meşhur deyimiyle winner’lığının herkese nasıl bulaştığını gösteriyor… Sadece yıldızlarla olmaz bu iş… Değerli parçaların da hissetmesiyle aidiyetlerini güçlü tutmasıyla olur…
Çarşamba akşamki Real gibi…
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Mitroglou gol attığında Alaves, Midtsjø gol attığında Espanyol’de oynayan JOSELU gibi…