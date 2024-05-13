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        Haberler Dünya 1 yılda dördüncü görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da bir araya gelecek

        1 yılda dördüncü görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bir yıl içerisinde dördüncü kez bugün Ankara'da gerçekleşecek görüşmede bir araya gelecek. Görüşmeyle ikili ilişkilerdeki yakınlaşma sürecinin ve diyaloğun devamı hedeflenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Hedef basit; sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişiklerimizin seviyesini tarihte görülmemiş düzeye çıkartmaktır. Bunun için Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkin adımlar attık ve buna da devam etmek niyetindeyiz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.05.2024 - 07:24 Güncelleme: 13.05.2024 - 07:24
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        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak ve Miçotakis’i kabul edecek, Erdoğan heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, daha sonra konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

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        İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

        ERDOĞAN: HEDEF BASİT; SORUNLARI ÇÖZEREK DOSTLUĞUMUZU PEKİŞTİRMEK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine mülakat verdi.

        "Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretine ilişkin açıklamanızda kendisi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüşeceğinizi belirtmiştiniz. İlişkilerin seviyesinden memnun musunuz? Hedef nedir ve ona nasıl ulaşılabilir?" sorusunu Erdoğan, "Hedef basit; sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişiklerimizin seviyesini tarihte görülmemiş düzeye çıkartmaktır. Bunun için Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkin adımlar attık ve buna da devam etmek niyetindeyiz." diye yanıtladı.

        Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan'ın sadece aynı coğrafyayı değil, birçoğu tarihsel boyut taşıyan ortak unsurları da paylaştığını kaydederek, "Tabii ki aynı düşünmediğimiz konular bulunuyor, fakat uzlaşabileceğimiz başlıkların da sayısı az değil. Açık yüreklilikle tüm konuları bir arada konuşup çözüm yolunda adımlar atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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        MİÇOTAKİS: ZİYARETİN AMACI YAKINLAŞMA SÜRECİNİNİN DEVAMINI SAĞLAMAK

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bugün gerçekleştireceği görüşmenin amacının iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu belirtti.

        Miçotakis, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretin amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu aktardı.

        Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu ifade etti.

        Ertelemenin sorunları çözmediğini, bunların üzerlerine cesaretle gidip, çözüm iradesini ortaya koymak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Biz, dünyanın takdirle izlediği şekilde hem bölgemizde hem dünyanın değişik coğrafyalarında nasıl barışın kök salması için çabalıyorsak, Ege Denizi'nin iki yakasında da barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız. Bozmak kolay olandır. Zor olan inşa etmek ve sorunları ustalıkla çözmektir. Dolayısıyla iki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde. Tek ihtiyacımız olan çözüme odaklanmış ve samimi tarihi adımlardır." ifadesini kullandı.

        İLK GÖRÜŞME VILNIUS'TA OLDU

        İkili ilişkilerde 2020'den sonra gelişen gerginlik döneminin ardından Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler, tansiyonun düşmesine ve iki komşu ülkenin yeniden yakınlaşma sürecine girmesine vesile oldu. Her iki ülke de karşılıklı jestlerle bu yakınlaşma sürecine katkı sağladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, bu süreçte ilk kez NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi.

        Görüşmede, taraflar, çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin ardından yayınlanan bildiride ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

        İKİNCİ GÖRÜŞME NEW YORK'TA

        Bir sonraki görüşme ise 20 Eylül 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu vasıtasıyla ABD'nin New York şehrinde yapıldı. Türkevi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke temaslarına ilişkin yol haritası ve zaman çizelgesini belirledi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut ılımlı iklimin muhafazasındaki kararlılık teyit edildi.

        ATİNA'YA TARİHİ ZİYARET

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti 3'üncü ve en kapsamlı görüşme oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyaret ise kapsamlı diyaloğu beraberinde getirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #yunanistan
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