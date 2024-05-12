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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı - Futbol Haberleri

        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı

        Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kazandığı 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu taraftarıyla görkemli bir organizasyonla kutladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:40
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        • 1

          La Liga'da 36. şampiyonluğunu 4 Mayıs'ta garantileyen Real Madrid, kupayı bugün aldıktan sonra kutlamayı her kupa merasiminde olduğu gibi taraftarlarıyla ve Madrid'deki resmi kurum temsilcileriyle birlikte yaptı.

        • 2

          Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonda şampiyonluk kutlamanın sevincini yaşadı.

        • 3

          Bu sezon İspanya Süper Kupası'ndan sonra lig şampiyonluğunu da kazanan Real Madrid'in kent merkezindeki kutlamalarını binlerce taraftarı izledi.

        • 4

          Yaklaşık 5 saat süren kutlamalar, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Pedro Rocha tarafından Madrid'in antrenman tesislerinde basına ve halka kapalı olarak düzenlenen kupa teslim töreniyle başladı.

        • 5

          Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri daha sonra sırasıyla Madrid özerk yönetim hükümet binası ve Madrid Belediyesine resmi ziyaretlerde bulundu.

        • 6

          Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, takım kaptanı "Nacho" lakaplı Jose Ignacio Fernandez Iglesias ve teknik direktör Carlo Ancelotti, kazanılan kupa olmak üzere Madrid özerk yönetim hükümet başkanı Isabel Diaz Ayuso ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida ile bir araya geldi. Elde edilen başarı Madrid kentine ve Madridlilere adandı.

        • 7

          Törenler sırasında gösterilen fragmanda, Real Madrid'in Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Modric gibi yıldız futbolcularının gollerinin yanı sıra Arda Güler'in eflatun-beyazlı formayla ligde Celta Vigo'ya karşı attığı ilk gol de yer aldı.

        • 8

          Sol Meydanı'nda yer alan Madrid özerk hükümet binası balkonunda yapılan konuşmalarda kaptan Nacho ve teknik direktör Ancelotti ile Luka Modric, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger gibi bazı futbolcular 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak, taraftarlara kupayla dönme sözü verdi.

        • 9

          Kulüp Başkanı Perez, sezon başında Militao, Courtouis, Alaba gibi önemli futbolcuların uzun süren sakatlıklarına atıfta bulunarak, "Bu şampiyonluk çok değerli. 122 yılda elde ettiğimiz her şeyi tevazu, saygı, dayanışma ve fair-play ile başardık. Bu sezon yaşadığımız olumsuzlukları aşmak çok zordu ve bu takım futbolun en kötü yanı olan sakatlıklara karşı ayağa kalkmasını bildi. Bu takım geri dönüşü olmayan bir durumun üstesinden geldi. Tüm zorlukları aştı. Şimdi önümüzde bir hedef daha var. 15. Şampiyonlar Ligi kupamızı kazanmak. Bu kupayı tekrar buraya getirmek için tüm ruhumuzu ortaya koyacağız." dedi.

        • 10

          Rüdiger de konuşmasının sonunda yanındaki takım arkadaşı Arda Güler'i göstererek, meydandaki binlerce taraftara "Türk elması... Güler, Güler" sloganı attırdı.

        • 11

          Kutlamalar sırasında takım arkadaşı Brahim Diaz ile birlikte Real Madrid televizyonuna kısa bir açıklama yapan milli futbolcu Arda Güler, İspanyolca "İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Hala Madrid." dedi.

        • 12

          Arda'nın İspanyolca konuşması muhabiri şaşırtırken, Brahim, "Arda küçük erkek kardeşim gibi. Biz hep birlikteyiz, yakın arkadaşız. Arda, ben, Fede. (Federico Valverde) Bir aile gibiyiz." diye ekledi.

        • 13

          Resmi törenlerin ardından "36 şampiyonlar" yazılı üstü açık otobüse geçen ve takım elbiselerini çıkarıp, "şampiyonlar" yazılı formalarını üzerlerine giyen futbolcular ve teknik heyet, şehir turu attıktan sonra sabah erken saatlerden itibaren kendilerini bekleyen Kibele Meydanı'ndaki taraftarlarının yanına gitti.

        • 14

          Nacho, takım kaptanı olarak ilk kez Kibele anıtına çıkarak, her kupada yapılan merasimle Real Madrid atkısını ve flamasını anıta takarak, kupayı kaldırdı.

        • 15

          Futbolcular ve teknik heyet, şarkılar ve marşlarla şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı.

        • 16

          İtalyan teknik direktör Ancelotti, kulüp marşını taraftarlarla birlikte söylerken, meydanlardan gelen "Modric bizimle kal", "Altın Top Vinicius'un" tezahüratları öne çıktı.

        • 17

          Real Madrid'in kupa töreninin yapıldığı güzergahta geniş güvenlik önlemleri alan polis, takım otobüsüne atlı, motorlu ve çevik kuvvete bağlı ekiplerle eşlik etti.

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