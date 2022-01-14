Otomotivlere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) sürpriz bir şekilde gerçekleşen güncelleme, sektörü hazırlıksız yakaladı. Özellikle yeni devreye alınan yüzde 60 ve yüzde 70'lik matrah, yani vergisiz fiyat dilimleri, markaların araç fiyatlarını güncellemek için dün sabahtan beri yoğun mesai harcamasına yol açtı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör yetkilileri, yapılan düzenlemenin birçok modeli kapsamadığına işaret ederek, önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılmasına yönelik beklentilerini sıraladı. Yetkililer, ÖTV'deki değişikliğin ikinci eldeki etkisinin ise sınırlı olacağını söyledi.

Otomotiv sektörü temsilcilerinin ÖTV'deki değişim ile ilgili değerlendirmelerinin ayrıntılarına geçmeden önce, yapılan güncellemenin detaylarına bakmakta fayda var.

Öyle ki, 1.6 litre hacimli motor ve altındaki otomobillerde bugüne kadar yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80’den oluşan matrah dilimleri arasına 2 yeni matrah dilimi daha eklenerek güncel matrah dilimleri yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi.

Öte yandan, 425 bin TL’nin üstündeki otomobillerde ÖTV matrah güncellemesine bağlı bir değişiklik olmazken, bu rakamın altındaki araçlarda ise çeşitli tutarlarda indirimlerin önü açıldı. Buna göre, içten yanmalı motora sahip araçlarda yüzde 11, hibrit araçlarda ise yüzde 17'ye kadar fiyat indirimi yaşanacağı söylenebilir.

'MATRAH GÜNCELLENMEDİ, DİLİMLER DEĞİŞTİRİLDİ'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ÖTV matrah limitlerinin değiştirilmesinin sektörün ve tüketicinin beklenti içinde olduğu bir konu olduğunu belirtti.

Bozkurt, ÖTV matrah limitlerinin düzenlenmesi ve bu baremlere ek dilimler getirilmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini kaydederek, "Üç kısımda uygulanan ÖTV matrah dilimlerinin beşe çıkarılmasıyla bazı segmentlerdeki sıfır otomobil fiyatlarında ÖTV güncellenmesine gidilmiştir. Ancak, bunu matrah güncellemesi olarak ifade etmek yerine matrah dilimlerinin değiştirilmesi olarak ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü genel anlamıyla bir matrah güncellenmesi beklentisi vardı" dedi.

Kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80’lik dilime girdiğini vurgulayan Bozkurt, "Her bir dilime denk gelen matrah tutarlarının da güncellenip arttırılmasıyla, özellikle yerli üretim modellerinin yüzde 50’lik dilime girmesi beklentisi vardı. Şu andaki uygulamada bu durum söz konusu olmadı. Sadece birkaç modelde bir miktar fiyat düşüşü gerçekleşti. İlgili kurumlar tarafından ÖTV’de bir düşüş planlanmadığı altı çizilerek belirtilmişti. Şu anda yapılan değişiklikle, yüzde 50 ve yüzde 80 baremlerinin arasına gelen yüzde 60 ve yüzde 70 baremleri ile aradaki yüksek farkın kademelere bölünmesi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Ali Haydar Bozkurt, önümüzdeki döneme ilişkin olarak da, "Bundan sonraki adım olarak, matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili beklentimiz halen devam etmektedir. Şu anda neredeyse tüm modeller ağırlıklı olarak en yüksek dilim olan yüzde 80’lik dilimde bulunmayı sürdürmektedir. Umarız ki, bu konuda da yakın zamanda bir güncelleme bilgisi alırız" beklentisini paylaştı.

'YERLİ MODELLERE YARAYACAK'

Otomotiv sektörüne yönelik analizler hazırlayan Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

da, 265 bin TL’nin altındaki otomobillerde ÖTV matrah güncellemesine bağlı bir değişiklik olmayacağının altını çizdi.

Fiyat değişimlerine ilişkin bilgi veren Yalçın, "425 bin TL’nin altındaki otomobillerde değişiklik olacak. Yüzde 5 ile 10 arasındaki oranlarda bir geri gelme gerçekleşecek bu araç dilimlerinde. Fakat, 425 bin TL’nin altında çok fazla araç yok. Dolayısıyla yerli üretim araçların daha fazla bu indirimden yararlanacağını söyleyebiliriz" dedi.

ÖTV'de yapılan değişikliğin ikinci el araç piyasasına etkilerini de değerlendiren Yalçın, gelişmelerin ikinci ele etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Yalçın, "ÖTV matrah güncellemesindeki ara dilimlerin güncellenmesi ile birlikte ikinci el tarafında çok fazla bir değişiklik olmaz. İkinci elde zaten şu an satıcıların araç fiyatlarını geri çekmeye başlamasından kaynaklı hafif bir fiyatlarda geri gelme var. ÖTV matrah güncellenmesiyle birlikte yaklaşık 1 ay sonra ikinci elde gene buna bağlı hafif geri gelmeler görebiliriz" ifadelerini kullandı.

'PANİK HAVASI YARATABİLİR'

ÖTV güncellemesinin ikinci el otomobil pazarına yönelik etkilerini Habertürk'e değerlendiren Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, ÖTV'deki değişim ile birlikte ikinci elde panik havası oluşabileceği uyarısında bulundu.

Mutlu, "Yapılan değişiklik piyasada ciddi etkiler yaratmayacak gibi görünüyor, ancak panik havasına yol açabilir. Güncellemeden sonra piyasadaki ÖTV beklentisi sebebiyle oluşan durgunluğun son bulup hareketin yavaş yavaş başlamasını öngörüyoruz. Bunlar maalesef geçici çözümler olduğu için, sektörün önünü görmesi engellendiği gibi plan yapması da zorlaştırılıyor" diye konuştu.

Sıfır tarafındaki araç bulma sorununa da değinene Mutlu, "Sıfırda araç olmadığından, fiyatlardaki düşüşün ikinci ele yansıması genel olarak beklenmiyor" görüşünü paylaştı.