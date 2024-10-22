Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 8.903,55 %2,88
        DOLAR 34,2379 %0,00
        EURO 37,0724 %0,05
        GRAM ALTIN 3.012,09 %0,66
        FAİZ 44,50 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 37,91 %1,92
        BITCOIN 67.058,00 %-0,98
        GBP/TRY 44,3987 %-0,20
        EUR/USD 1,0818 %0,03
        BRENT 74,73 %0,59
        ÇEYREK ALTIN 4.924,76 %0,66
        Haberler Ekonomi Teknoloji Otoyollarda fiber ağ uzunluğu 7 bin kilometreyi aştı - Teknoloji Haberleri

        Otoyollarda fiber ağ uzunluğu 7 bin kilometreyi aştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayollarında Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında kurulacak olan sistemlerin haberleşme altyapısını oluşturma amacıyla otoyol, devlet ve il yollarına inşa edilen fiber kablo uzunluğunun 7 bin 676 kilometreye ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Devlet ve il yollarına 3 bin 47 kilometre fiber kablo inşa ettik. 12 bin kilometre daha yapmayı planlıyoruz. Tüm karayolu ağımızdaki fiber ağımızı yaklaşık 20 bin kilometreye ulaştıracağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otoyollardaki fiber ağ 7 bin kilometreyi aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki karayolu ağında gerçekleştirdikleri fiber optik altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda, güncel teknolojileri kullanan ve tüm ulaşım modlarına entegre yerli ve milli bir akıllı ulaşım ağı sistemini hayata geçirdiklerini vurguladı. Türkiye’deki devlet ve il yolu ağının 64 bin 768 kilometre, otoyol ağının ise 3 bin 726 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, “68 bin 494 kilometrelik ulusal karayolu ağımızda güvenli, yenilikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir akıllı ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz.” diye konuştu.

        REKLAM

        Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle karayolu ulaşımındaki trafiğin yönetiminde nesnelerin interneti (IoT) ağları ve karar destek yazılımlarının kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Tüm bu sistemlerin ortak bir merkezinin çatı yazılımı ile kontrol edileceği entegre bir AUS yapısını hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Bu projeler, yollarda zaman ve enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra trafik güvenliğini ve sürdürülebilirliği de artıracak." diye konuştu.

        Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında kurulacak olan sistemlerin birbirleriyle ve diğer ulaşım modlarıyla haberleşmesini sağlayacak olan etkin bir haberleşme altyapısı kurduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yolları akıllı hale getirmek için otoyol, devlet ve il yollarındaki ağ uzunluğunu 15 bin kilometreye çıkarmayı planladıklarının da altını çizdi. 15 bin kilometre fiber kablo ağı içerisinde yer alan 6 bin 973 kilometrelik yolu; yıllık ortalama günlük trafik değerleri, AUS Merkezleri’nin tesis edilmesi ve bütçe olanakları doğrultusunda önceliklendirdiklerini de belirten Uraloğlu, bunu da 5 aşamada gerçekleştireceklerini açıkladı.

        Birinci aşamada, pilot bölge olan Tekirova-Antalya-Gazipaşa ile Antalya-Sandıklı bölgesinde 520 kilometrelik kesime fiber optik haberleşme altyapısı yapımının tamamlandığını bildiren Bakan Uraloğlu, “İkinci aşamada, Ankara-Bursa-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırı, Ankara-İzmir, İzmir-Denizli-Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü sınırı güzergâhındaki bin 452 kilometrelik karayolu ağına daha fiber optik kablo haberleşme altyapısının yapımını tamamladık. Üçüncü aşamada ise Ankara-İstanbul-Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, İstanbul-Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü sınırı, İstanbul-İpsala güzergahlarında Karayolları İstanbul 1. ve Ankara 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ağındaki muhtelif kesimlerde Fiber Optik Kablo Haberleşme Altyapısı Tesis Edilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, dördüncü aşamada, İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Bursa ve Kastamonu Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında yer alan yaklaşık bin 733 kilometrelik karayolu kesimine fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis edilmesi için ihale çalışmalarının devam ettiği bilgini de verirken, 2025 yılı içerisinde bu ihaleleri gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

        Otoyol ağındaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, ülke genelindeki mevcut 3 bin 726 kilometrelik otoyol ağında toplam 4 bin 629 kilometrelik haberleşme altyapısı bulunduğunu aktardı. Bugüne kadar devlet ve il yollarında toplam 3 bin 47 kilometrelik haberleşme altyapısını tamamladıkları belirten Bakan Uraloğlu, otoyol ağı ile birlikte fiber ağ altyapısı uzunluğunun 7 bin 676 kilometreye ulaştığını kaydetti. “Diğer ulaşım modlarıyla etkin bir haberleşme altyapısı kurmak için devlet ve il yollarına 3 bin 47 kilometre fiber kablo inşa ettik. Devlet ve il yollarına 12 bin kilometre daha yapmayı planlıyoruz. Böylece tüm karayolu ağımızdaki fiber ağımızı yaklaşık 20 bin kilometreye ulaştıracağız. Gelecek projeksiyonunda bu ağı daha da uzatacağız.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Habertürk Anasayfa