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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 7'inci bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 7'inci bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, DS7'nin hibrit motorlu versiyonu 'E-Tense' ve tasarımında savaş uçaklarından ilham alınan Moto Guzzi V100 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:24
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        OtoTekno 7'inci bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, yedinci bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, tasarım ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken DS7'nin hibrit motorlu versiyonu 'E-Tense' ve tasarımında savaş uçaklarından ilham alınan Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale tüm yönleri ile incelendi.

        9 Haziran pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 7’inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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