OtoTekno 5'inci bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, beşinci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, iki isim yüksek performansı ile dikkat çeken Volkswagen Golf GTI'yı ve arazi kullanımına izin veren üç tekerlekli Can-am Ryker'ı tüm yönleri ile inceledi.

19 Mayıs pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 5’inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.