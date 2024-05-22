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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 5'inci bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 5'inci bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Volkswagen Golf'un performanslı versiyonu GTI ve arazi kullanımına izin veren üç tekerlekli Can-am Ryker konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 08:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:44
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        OtoTekno 5'inci bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, beşinci bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, iki isim yüksek performansı ile dikkat çeken Volkswagen Golf GTI'yı ve arazi kullanımına izin veren üç tekerlekli Can-am Ryker'ı tüm yönleri ile inceledi.

        19 Mayıs pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 5’inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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