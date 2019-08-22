KPMG Türkiye’nin hazırladığı Otomotiv Sektörel Bakış-İlk Yarı raporuna göre, bir yıl öncesine kadar rekorlar kıran sektörün iki yıllık bir aradan sonra düzlüğe çıkacağı öngörülüyor.

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, "Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, küresel gelişmelerden kaynaklı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçiyor, bu süreç devam da edecek. Yurt içindeki ekonomik konjonktür bu süreci destekleyemediği için sektörün kısa vadede karşı karşıya olduğu tehditler ve zayıflıkları öne çıkıyor. Sektördeki beklenti ise, yaşanan sürecin iki yıl kadar süreceğine ilişkin. 2001 ve 2009 kriz dönemlerindeki deneyimlerden yola çıkılarak ortaya konan bu beklenti ile iki yıllık periyodun ardından iç pazar dinamiklerinin yerine oturacağı, satışların yükseleceği ve ihracatta yüksek performans rakamlarının devreye gireceği tahmin ediliyor" dedi.

Dünyadaki belirsizliğe de dikkat çeken Ölekli, "Küresel resesyon, AB'de büyümedeki gerileme, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı ve Brexit'in ortaya çıkardığı global riskler bu sektörde de endişe yaratıyor. Avrupa, Türkiye’nin diğer tüm sektörleri gibi otomotiv sektörü açısından da en önemli ihracat üssü. Özellikle İngiltere ve İtalya pazarları başta olmak üzere Avrupa pazarındaki gelişmelerin çok yakından izlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

İKİNCİ EL HAREKETLENECEK

Raporda yer alan bilgilere göre, dünya otomotiv pazarı 2019 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1’lik sınırlı bir büyüme kaydetti.

Satışların vergi indirimlerinin sona erdiği temmuz ayında dip seviyeye ulaştığı bildirilirken, düşüşün devam etmesi yönünde güçlü bir kanaat bulunuyor. Buna göre, otomotiv sektörünün yılı 400 bin adetlik satış rakamının altında tamamlayacağına dair tahminler raporda yer alıyor.

Satışlardaki düşmenin sebepleri olarak da, kur kaynaklı fiyat artışı, gerileyen güven endeksleri, ekonomik yaşamdaki durgunluk ve satın alma gücünün azalması sıralanıyor.

KPMG raporunda, vergi indirimlerinin sona ermesinin etkilerinin, yılın ikinci yarısında ikinci el piyasasında görüleceği ve ikinci ele getirilen ekspertiz uygulamasının da devreye girmesinin ardından piyasanın hareketleneceği tahmininde bulunuldu.