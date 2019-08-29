Otomotivde daralma sürüyor

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 868 bin 945 adet, otomobil üretimi ise 578 bin 935 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 219 bin 243 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 46 oranında azaldı ve 171 bin 776 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 13 seviyesinde, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde azaldı. 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 54, hafif ticari araç pazarı yüzde 53 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 azaldı.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 752 bin 34 adet, otomobil ihracatı ise 492 bin 644 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 5 azalırken, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18,5 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 6,9 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 6,1 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.