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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2020 yılının ilk yarısına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Ocak-Haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 532 bin 249 adete ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle Mart ve Nisan aylarında üretimlerine kademeli olarak ara veren OSD üyelerinin tamamı Mayıs ayında yeniden üretime başladı ve Haziran ayında üretimlerini kademeli olarak artırdı. Buna göre, Haziran ayında toplam üretim 103 bin 273 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv sektörü, Nisan ayını 11 bin 164 adet, Mayıs ayını ise toplamda 63 bin 145 adet üretimle kapatmıştı.

Salgın etkisiyle normalleşme sürecine devam eden otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki kapasite kullanım oranı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 53, ağır ticari araçlarda yüzde 34, traktörde ise yüzde 36 oldu.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 36 AZALDI

Yılın ilk yarısında, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 17, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 37 oranında kaydedildi.

Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 30 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 37 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise Ocak-Haziran döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 46 gerisinde kaldı. Yalnızca Haziran ayına bakıldığında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 29 bin 9 adet, traktör üretimi ise 3 bin 172 adet oldu.

11 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Yılın ilk yarısında otomobil ihracatı yüzde 33 oranında azalarak 281 bin 634 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 44 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 6 bin 128 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan Türkiye otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında bu rakam 70 bin 813 oldu.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 30, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 26 azalarak 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak, 3,8 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.