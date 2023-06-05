Otomotiv ihracatında Mayıs rekoru

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mayıs ayında geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 32 artışla 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza atan sektör, Türkiye ihracatında yüzde 14'lük pay ile yine ilk sırada yer aldı.

Mayısta otobüs-minibüs-midibüs, çekiciler ve tedarik endüstrisi ihracatındaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekti.

Ülkeler bazında ise ilk 10 ülkenin 7'sine çift haneli, Rusya'ya üç haneli ihracat artışı yaşandı. Sektörün ocak-mayıs dönemi ihracatı da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 14 milyar 332 milyon dolar olurken, söz konusu dönemde en büyük pazar olan AB Ülkelerine de yüzde 22,5 artış gerçekleştirildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Endüstrimiz, 2022 yılına kadar 16 yıldır kesintisiz ihracat lideriydi. Geçen yıl pandemi sonrası oluşan çip krizi nedeniyle, ihracat talebi olmasına rağmen bir miktar kayıp yaşadık ve 2022 yılını ikinci sektör olarak kapattık. Bu yıl liderliği de geri aldık, ilk beş ayda liderliğimiz sürüyor. Üstelik bu başarıyı pandemi ile başlayan ve izleri halen süren çip krizi, Ukrayna savaşı ve tedarik zincirlerinden yaşanan problemler gibi çoklu sorunlara rağmen elde ettik. Bu yıl 34 milyar dolar ile otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkisinin daha da azalması ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

TEDARİKTE YÜZDE 40 ARTIŞ

En büyük ürün grubu tedarik endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 1 milyar 288 milyon dolar oldu.

Binek otomobiller ihracatı yüzde 26 artışla 956 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 0.5 azalarak 373 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 61 artarak 187 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 110 artarak 179 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 34 oranında artış görülürken, İtalya'ya yüzde 46, Fransa'ya yüzde 41, Rusya'ya yüzde 169 artış, Birleşik Krallık'a ise yüzde 66 ihracat artışı yaşandı.

FRANSA, İTALYA, İSPANYA'YA YAPILAN İHRACATTA DÜŞÜŞ

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya yüzde 19, İspanya'ya yüzde 70, İtalya'ya yüzde 61, Polonya'ya yüzde 49, Belçika'ya yüzde 50 ihracat artışı, İsrail'e yüzde 36 ihracat düşüşü oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise ABD'ye yüzde 24, Slovenya'ya yüzde 28, Belçika'ya yüzde 21, Almanya'ya yüzde 49 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık'a yüzde 18, Fransa'ya yüzde 61, İspanya'ya yüzde 35 ihracat artışı oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan İtalya ve Almanya'ya yüksek oranlı artış olurken, Çekiciler ürün grubunda ise Almanya ve Fransa'ya yüksek oranlı ihracat artışları kaydedildi.

ALMANYA'YA 426 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya 426 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya

Yüzde 35 artışla 411 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 24 artışla 273 milyon dolar ihracat oldu. İtalya'ya yüzde 44,5 İspanya'ya yüzde 57, Polonya'ya yüzde 32, Belçika'ya yüzde 31, Rusya'ya yüzde 172 ihracat artışı, İsrail'e yüzde 18, İsveç'e ise yüzde 22 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ÜLKELERİNE YÜZDE 33 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Ülke grubu bazında yüzde 67.5 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 33 artışla 2 milyar 46 milyon dolar ihracat yapıldı.

Yüzde 10.6 pay ile ikinci sırada yer alan diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 25 arttı. Mayıs ayında Bağımsız Devletler Topluluğu'na yönelik ihracat da yüzde 102 arttı.

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