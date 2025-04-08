Otomotiv hisselerine Trump darbesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ülkesindeki ithal otomobiller için açıkladığı yüzde 25 gümrük vergisi, otomotiv şirketlerinin küresel borsalarda milyarlarca dolarlık kayıp yaşamasına yol açtı. ABD'de satış yapan tüm markaların piyasa değeri erirken, ülkenin en çok satılan ilk 10 markası içinde bulunan 4 Japon üreticinin ise değer kaybının daha fazla olması dikkat çekiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
ABD'nin ülke fark etmeksizin ithal otomobillere yönelik açıkladığı yüzde 25 gümrük vergisi, otomotiv şirketlerinin piyasalarda değer kaybı yaşamasına yol açtı.
Avrupalı bazı markalar şimdiden ABD'deki üretimlerini artırmanın yollarını ararken, bazı üreticiler ise ABD'ye yaptıkları ithalatı askıya aldıkları açıkladı.
Öte yandan, ABD'deki bayilerde yeterli stoku bulunan ülkenin yerel markalarından ise kampanya haberleri geliyor.
Sektör temsilcileri, söz konusu stoklar bittikten sonra ise ABD'de satılan araçlarının fiyatlarında artış yaşanmasını bekliyor.
İşte tüm bu gelişmeler, yatırımcıların küresel borsalarda otomotiv şirketlerinden uzaklaşmasına yol açmış durumda.
DEĞER KAYIPLARI YÜZDE 20'Yİ BULUYOR
Örneğin, ABD'li otomobil markalarının son 5 günlük borsadaki performanslarına bakıldığında;
- General Motors'un yüzde 8'in üzerinde,- Ford'un yüzde 9,- Lucid Motors'un yüzde 2, - Rivian'ın yüzde 11, - Tesla'nın yüzde 12'ye yakın değer kaybettiği görülüyor.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA'nın birleşmesi ile kurulan ve bünyesinde Amerikalı Jeep, Chrysler, Dodge ve Ram ile Avrupalı Fiat, Opel, Citroen, Peugeot gibi markaları bulunduran Stellantis'in ise değer kaybı yüzde 20'yi bulmuş durumda.
Japon markaların da açıklanan gümrük vergileri sonrası hisselerinde önemli düşüşler görüldü.
Son 5 gün içinde, - Toyota yüzde 13,- Mazda yüzde 19,- Honda yüzde 10,- Nissan yüzde 20'ye yakın,- Subaru ise yüzde 15 değer kaybetti.
Koreli üreticilerden Hyundai son 5 günde yüzde 10, Kia ise yüzde 9 değer kaybı yaşadı.
ABD'de fabrikaları bulunan Alman üreticiler de, tedarik politikaları yüzünden gümrük vergilerinden etkilenecek markalar arasında bulunuyor.
Bu gruplardan Volkswagen son 5 günde yüzde 10 değer kaybetti. BMW'nin aynı dönemde değer kaybı yüzde 9'un üzerine çıktı. Mercedes-Benz ise yüzde 11 değer kaybı yaşadı.
Satışlarının önemli bölümünü ABD'de yapan İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin de tüm bu yaşananlar sebebiyle son 5 günde yüzde 9 değer kaybetmesi dikkat çekti.
İLK 10'DA 4 JAPON VAR
2024'te 16 milyon adet aracın satıldığı ABD, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı konumunda.
ABD'de en çok satış yapan markalar arasında ise Japon ve Koreli üreticiler de bulunuyor. Her ne kadar bu markaların çoğunun ABD'de üretim tesisi bulunsa da, birçoğu Meksika'da da üretim yapıyor ve bu ülkeden ABD'ye ithal araç satıyor.
2024'te ABD'de en çok satış yapan otomobil grubu Cadillac, Chevrolet, Buick gibi markaların sahibi olan General Motors oldu. 2.7 milyon adede yakın araç satan GM'i, 2.3 milyon ile Toyota takip etti.
Ford 2.2 milyon araç satarak 3'üncü olurken, Hyundai 1.6 milyon adet ile dördüncü, Honda 1.4 milyon ile beşinci, Stellantis 1.3 milyon adet ile altıncı, Nissan 920 bin adet ile yedinci, Subaru 670 bin adet ile sekizinci, Volkswagen Grubu 650 bin adet ile dokuzuncu ve Tesla 520 bin adet ile ülkenin en çok satış yapan onuncu otomobil markası oldu.