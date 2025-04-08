Otomotiv hisselerine Trump darbesi

ABD'nin ülke fark etmeksizin ithal otomobillere yönelik açıkladığı yüzde 25 gümrük vergisi, otomotiv şirketlerinin piyasalarda değer kaybı yaşamasına yol açtı.

Avrupalı bazı markalar şimdiden ABD'deki üretimlerini artırmanın yollarını ararken, bazı üreticiler ise ABD'ye yaptıkları ithalatı askıya aldıkları açıkladı.

Öte yandan, ABD'deki bayilerde yeterli stoku bulunan ülkenin yerel markalarından ise kampanya haberleri geliyor.

Sektör temsilcileri, söz konusu stoklar bittikten sonra ise ABD'de satılan araçlarının fiyatlarında artış yaşanmasını bekliyor.

İşte tüm bu gelişmeler, yatırımcıların küresel borsalarda otomotiv şirketlerinden uzaklaşmasına yol açmış durumda.

Örneğin, ABD'li otomobil markalarının son 5 günlük borsadaki performanslarına bakıldığında;

- General Motors'un yüzde 8'in üzerinde,- Ford'un yüzde 9,- Lucid Motors'un yüzde 2, - Rivian'ın yüzde 11, - Tesla'nın yüzde 12'ye yakın değer kaybettiği görülüyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA'nın birleşmesi ile kurulan ve bünyesinde Amerikalı Jeep, Chrysler, Dodge ve Ram ile Avrupalı Fiat, Opel, Citroen, Peugeot gibi markaları bulunduran Stellantis'in ise değer kaybı yüzde 20'yi bulmuş durumda.

ABD'de en çok satış yapan markalar arasında ise Japon ve Koreli üreticiler de bulunuyor. Her ne kadar bu markaların çoğunun ABD'de üretim tesisi bulunsa da, birçoğu Meksika'da da üretim yapıyor ve bu ülkeden ABD'ye ithal araç satıyor.

2024'te ABD'de en çok satış yapan otomobil grubu Cadillac, Chevrolet, Buick gibi markaların sahibi olan General Motors oldu. 2.7 milyon adede yakın araç satan GM'i, 2.3 milyon ile Toyota takip etti.

Ford 2.2 milyon araç satarak 3'üncü olurken, Hyundai 1.6 milyon adet ile dördüncü, Honda 1.4 milyon ile beşinci, Stellantis 1.3 milyon adet ile altıncı, Nissan 920 bin adet ile yedinci, Subaru 670 bin adet ile sekizinci, Volkswagen Grubu 650 bin adet ile dokuzuncu ve Tesla 520 bin adet ile ülkenin en çok satış yapan onuncu otomobil markası oldu.