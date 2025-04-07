Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergileri açıklaması, küresel ekonomiye damgasını vurdu.

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, ABD, Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34, Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünlere ise yüzde 20 gümrük vergisi getirdi. ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulanacak olan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Başkan Trump, ABD dışında üretilen tüm otomobillere yönelik ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti.

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İşte bu gelişmeler otomotiv endüstrisinde yakından takip ediliyor. Öyle ki, küresel otomotiv üreticileri ABD'nin yeni açıkladığı gümrük tarifelerine göre pozisyon bile almaya başladılar.

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MEKSİKA'DA ÜRETTİĞİ OTOMOBİLLER İÇİN SİPARİŞ ALIMINI DURDURDU

Örneğin Japon otomotiv üreticisi Nissan, ABD pazarına yönelik geliştirdiği premium markası Infiniti için radikal bir karar aldı.

Reuters'a yapılan açıklamaya göre, Infiniti'nin Meksika'da üretilerek ABD pazarına ithal edilen SUV modelleri QX50 ve QX55 için, ABD'de yeni sipariş alımı yapılmayacak. Nissan, diğer pazarlarda satılan modeller için üretimin devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Nikkei'nin haberinde ise, Nissan'ın Japonya'da üreterek ABD'ye ithal ettiği bazı modellerin üretimini ABD'ye kaydırma planı yer aldı. ABD'YE ARAÇ İTHALATINI ASKIYA ALDI Benzer bir hamle, İngiliz üretici Jaguar Land Rover'dan geldi. Hindistan'ın Tata Motors'una ait olan Jaguar Land Rover, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'de üretilen modellerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne sevkiyatını bir ay boyunca durduracağını bildirdi. İngiliz markadan yapılan açıklamada, "İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını ele almak için çalışırken, orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirirken, Nisan ayında sevkiyat duraklatmak da dahil olmak üzere bazı kısa vadeli önlemler alıyoruz" denildi. REKLAM İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, ABD, Avrupa Birliği'nin ardından İngiltere yapımı otomobillerin en büyük ikinci ithalat pazarı konumunda. ABD'nin İngiliz otomobillerinin ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 20 olarak açıklanıyor. ABD pazarı, Jaguar Land Rover'ın satışlarının tamamının yüzde 25'ini oluşturuyor. ABD'DE ÜRETİMİ ARTIRMA SİNYALİ İsveçli üretici Volvo ise ABD'deki üretimini artırma sinyali verdi. Markadan yapılan açıklamada, ABD'de 2018'de inşa edilen Güney Carolina fabrikasında daha fazla model üretilmesinin değerlendirildiği kaydedildi.

Markanın CEO'luk koltuğuna geri dönen Håkan Samuelsson, önceki gün Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "ABD'de ürettiğimiz araç sayısını artırmamız ve kesinlikle başka bir modeli de o fabrikaya taşımamız gerekecek" dedi. REKLAM Alman üretici Mercedes'den de benzer bir haber geldi. ABD'nin devreye aldığı yeni gümrük vergilerinden kaynaklanan ek maliyetlerden kaçınmak isteyen Alman marka, üretiminin bir kısmını ABD'ye kaydırmayı değerlendirmeye başladı. Yapılan açıklamada, "Bu tarifelerin etkilerini hala değerlendiriyoruz. Bazı planlar yaptık, ancak esneklik kesinlikle önemli" ifadeleri kullanıldı. FITCH: ARAÇ FİYATLARI ARTACAK Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin ülkede satılan araçların fiyatlarını artıracağını açıkladı. Fitch'den yapılan açıklamada, ABD'nin hafif araç pazarının hacim olarak yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığı, Meksika'nın en büyük yabancı tedarikçi olduğu ve bu ülkeyi Güney Kore, Japonya, Kanada ve Almanya'nın takip ettiği belirtildi. REKLAM 'AMERİKA'DAN AMERİKA'YA' KAMPANYASI BAŞLATTI Öte yandan, Fitch'in raporunda, General Motors ve Ford gibi ABD'li üreticilerin Trump'ın tarifelerinden faydalanabileceği öngörüldü.

Ford'dan yapılan 'kampanya' duyurusu da Fitch'in öngörüsünü destekliyor. Öyle ki, ABD'li üretici geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren ABD'de sattığı otomobillerin fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Ford'un bu adımı, ithal rakiplerin gümrük vergileri nedeniyle maliyetlerinin arttığı bir dönemde pazar payını artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor. ABD'de satılan modellerinin yüzde 80'ini yurt içinde üreten Ford, müşterilerine şirket çalışanlarına sunduğu indirimleri sunuyor. Bu kampanyanın adı ise 'From America for America' yani 'Amerika'dan Amerika'ya' olarak belirlenmiş durumda. Chrysler, Dodge ve Jeep gibi ABD'li markaların sahibi Stellantis'ten de Ford'u takip eden bir açıklama geldi. Stellantis önceki gün yaptığı açıklamada, bazı yeni modellerde çalışan indirim programını müşterilerine de sunacağını bildirdi. REKLAM Koreli üretici Hyundai ise, 2 Haziran'a kadar ABD'deki mevcut fiyatlarını koruma taahhüdünde bulundu. YAKLAŞIK 50 GÜNLÜK STOKLARI BULUNUYOR Otomobil platformu Edmunds'a göre, ABD'deki otomobil markalarının bayilerde ortalama 48 günlük stokları bulunuyor. Ford ve Jeep markalarının 64 günlük, General Motors'un 50 günlük, Chrysler'ın 15 günlük, Ram'ın 70 günlük, Nissan'ın 42 günlük ve Hyundai'nin de 60 günlük stoku bulunduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu stoklar tükenince, markaların tedarik zincirlerinin kapsamı gereği ABD'de sattıkları araçların fiyatlarını artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.