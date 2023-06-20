HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros oldu. Borsa İstanbul'un seçim sonrası yaşananları değerlendiren Toros, yeni Başkan Gaye Erkan ile gerçekleşecek ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla Merkez Bankası'nın alacağı önemli faiz kararı ve bunun sektörlere etkisini yorumluyor. Toros seçim sonrası borsada oluşan olumlu havanın neden aniden terse döndüğüne dair görüşlerini de aktardı.

YENİ KONTRATLAR TELEKOM SEKTÖRÜNÜ KURTARIR MI?



Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi politikalarında nasıl bir değişim beklediğini aktaran Toros, bu durumun borsayı nasıl etkileyeceğini değerlendirirken makro dengelerde beklenen değişimlerin tek tek sektörlere etkisini ele alındı. Havacılıkta 2022 yılı ve ilk çeyrek bilançolarının ele alındığı programda bundan sonraki dönemde beklentiler dile getirildi.

Toros, yüksek enflasyon nedeniyle taahhüt fiyatları düşük kalan telekomünikasyon sektörüne ilişkin açıklamalar yaparken yeni taahhütlerin bu zararı kapatıp kapatamayacağını yorumladı.

İHRACATÇI NASIL ETKİLENECEK?

Borsanın Şirketleri'nde kurda oluşan ve devamı beklenen yükseliş nedeniyle otomotiv, beyaz eşya ve havayolu sektörleri başta olmak üzere ihracat şirketlerinin bu durumdan nasıl etkileneceği de masaya yatırıldı. Demir çelikte üretim, fiyat ve marj düşüşünün masaya yatırıldığı bu alanda bayta Rusya Ukrayna Savaşı ve Avrupa'da beklenen resesyon olmak üzere emtia fiyatlarını olumlu veya olumsuz etkileyen gelişmeler ele alınıyor. Toros programda, perakende sektörünün enflasyonu bilançosuna nasıl yansıtacağını diğer yandan asgari ücret, kira ve enerji gibi maliyetlerin karlılığı nasıl etkileyeceğini ele aldı.

ÖNERİLEN VİDEO