Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 9'uncu Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması sonuçlandı.
Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşen ve bu yıl "Elektrikli Araçlar" teması ile düzenlenen yarışmada, 291 proje arasından birinciliğe Büyütech-Forsight projesi ile Ömer Orkun Düztaş layık görüldü.
Yapılan açıklamaya göre, toplam 70 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Büyütech-Forsight projesi, otonom araçlarda Lidar teknolojisi (ışık algılama ve mesafelendirme) yerine geçecek, yapay zeka işlemcisine sahip, çok düşük güç tüketiminde ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini bünyesinde barındıran yeni nesil akıllı kamera sistemi sunuyor.
Girişimin kurucusu Ömer Orkun Düztaş, "Amacımız, otonom araçlarda, insanın yaptığı algıları, araçların yapmasını sağlamak" dedi.
Dereceye giren başarılı proje sahiplerine toplam 250 bin TL ödül verildiği kaydedildi.
Yarışmada ikinciliği Syntonym projesi ile alan Batuhan Özcan 60 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu. Üçüncü seçilen Algae Biodiesel projesinin yürütücüsü Selen Şenal da 50 bin TL'lik ödül aldı. Dereceye girenler ayrıca İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi olanaklarından yararlanarak girişimlerini geliştirmeye ve aynı zamanda İTÜ Big Bang sahnesinde yarışmaya hak kazandı.
Programa dair açıklamalarda bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yarışma, ülkemizin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün bir parçası olmasına katkı sunacak. Türk otomotiv girişim projelerinin elektrikli araçlarda da öncü olacağına inanıyoruz. Yarışmaya katılan 291 projeye tek tek teşekkür ederim" diye konuştu.
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