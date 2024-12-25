Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaf Mehmet Güreşçi (49), sanayi sitesinde park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

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Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde bulunan Kışla Sanayi sitesinde öğle saatlerinde bir iş yerinin önünde 27 BOD 37 plakalı otomobilinin içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede hareketsiz kişinin esnaf Mehmet Güreşçi olduğunu tespit etti. Sağlık ekibinin kontrolünde Güreşçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin, olay yeri inceleme çalışmasının ardından Mehmet Güreşçi’nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Güreşçi’nin bu sabah 06.00 sıralarında otomobilini sanayi sitesindeki bir iş yerinin önüne park ettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Güreşçi’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.