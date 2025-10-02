Otomobilinde ceset bulunan şarkıcı D4vd sessizliğini bozdu

Gerçek adı David Anthony Burke olan şarkıcı D4vd, otomobilinde 15 yaşındaki Celeste Rivas'ın cesedinin bulunmasının ardından devam eden soruşturma hakkındaki sessizliğini, menajeri Josh Marshall aracılığıyla bozdu. Marshall, Rivas'ın ölümünde rol oynadığı iddiasıyla şarkıcıyı suçlayan yorumlara sosyal medyadan yanıt verdi. Menajer, D4vd'nin olayla ilgisi olduğu iddiasını reddetti.

"Bu haber birçok kişi ve ailesi için trajik. Umarım yetkililer yakında bu işin aslını öğrenir. İnsanlara bunun çoğunun spekülasyon ve iddia olduğunu hatırlatmama izin verin" diyen Marshall; "Ailemle birlikte D4vd'nin bu trajedinin acısını duygusal olarak atlatmasına yardımcı oluyorum. Lütfen gerçek bilgileri paylaşın" diye ekledi.

Celeste Rivas'ın 5 Nisan 2024'ten beri kayıp olarak aranıyordu. Rivas'ın parçalanmış ve çürümüş cesedi, eylül ayında şarkıcı D4vd'ye ait bir aracın bagajında ​​bulundu. Şarkıcının evine kanıt aramak için giren polis, arama sonrası birçok kanıt poşetiyle evden ayrıldı. ABD turnesinde olan rapçi, cesedin bulunmasıyla birlikte kalan konserlerini iptal ederek evine döndü.

ŞARKILARI YENİDEN PATLADI Bu olayın ortaya çıkması, müzik listelerinde ilginç bir hareketlenmeye yol açtı. Rapçinin 2022’de çıkardığı ‘Romantic Homicide’ (Romantik Cinayet) isimli şarkısı listelere yeniden girdi. Şarkı sadece geçen pazar günü 12 milyondan fazla dinlendi. Bu rakam, rapçinin kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti. Şarkı, bir kadını zihninde öldürmek ve bundan pişmanlık bile duymamakla ilgili sözler içeriyor. Rapçinin daha önce çıkardığı başka şarkıları da müzik listelerine yeniden girdi.