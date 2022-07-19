Otomobilin kapısına çarpan bisikletli, kamyonetin altında kaldı!

Eskişehir'de park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman B., karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre kaza, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 10 ES 288 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan T.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi.

Yere düşen Süleyman B., karşı şeritten gelen Yücel H. yönetimindeki 26 VD 678 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.